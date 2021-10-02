Ясько объяснила, что отношения с бывшим президентом Грузии – личное дело, о котором раньше она не говорила. Впрочем, сейчас, мол, молчать не может – ни лично, ни политически.

Раньше Мы вместе, – нардеп Ясько рассказала об отношениях с Саакашвили после его задержания

"Для меня важно защищать его как близкого для меня человека, который также является гражданином Украины, и я должна это делать как политик", – подчеркнула нардеп. Накануне она опубликовала в сети видео, записанное с Саакашвили перед его возвращением в Грузию. Ясько подчеркнула, что они любят друг друга и поддерживают.

В комментариях к записи бывшая нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе поинтересовались у Ясько, развелся ли уже Саакашвили со своей женой. Общаясь с журналистами в Трускавце, "слуга народа" резко ответила на этот вопрос. "Если бы Климпуш-Цинцадзе думала об Украине и защите украинских интересов, что-то личное ее бы точно не должно было интересовать", – заявила она.

Что известно об официальной жене Саакашвили

Источник: "Википедия"

Женой Саакашвили является 52-летняя Сандра Элизабет Рулофс по происхождению — фламандка. У них есть 2 детей – Эдуарда и Николоза. Официального сообщения о разводе пара не делала.

по происхождению — фламандка. У них есть 2 детей – Эдуарда и Николоза. Официального сообщения о разводе пара не делала. Она познакомилась с Михеилом Саакашвили еще в 1993 году в Международном институте прав человека в Страсбурге. Там женщина преподавала курс "Права человека".

В 2008 году Руфолс получила грузинское гражданство. Кроме этого, имеет и гражданство Нидерландов. В 2005 году издала книгу "Первая леди Грузии. Рассказ идеалистки".

В 2015 году вышел фильм "Быть с Президентом" нидерландского режиссера Инеко Смитс. В нем Сандра рассказывает о своей жизни, детях, муже и изменениях в стране с 2004 по 2013 годы.

Ясько: Михеил благодарен своему прошлому, и жене в частности

"Во-вторых, тот хейт, который идет от личной жизни, я считаю, что это не допустимо. Каждый имеет право на защиту своей личной жизни", – отметила политик.

В-третьих, если вы внимательно посмотрите видео, Михеил говорит, что он очень благодарен своему прошлому, в частности – своей бывшей жене,

– обратила внимание Ясько.

Она подтвердила, что сейчас они с Саакашвили являются парой. Мол, пора идти вперед. Впрочем, как давно продолжаются их отношения – неизвестно. Ведь этого нардеп не уточняла.

Справка. Елизавета Ясько – народный депутат 9 созыва, политолог и продюсер, ей 30 лет. В течение 2019 – 2021 годов была главой украинской делегации в ПАСЕ.