Главу Дымерской ОТГ Владимира Подкурганного, который является представителем "Слуги народа", задержали на взятке. Теперь партия требует, чтобы он ушел в отставку на время расследования.

В "Слуге народа" обнародовали официальную позицию по этой ситуации. Подчеркнули, если вину докажут, человек должен нести наказание независимо от того, с какой политической силой шел на выборы.

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"Слуги" призывают главу ОТГ уйти в отставку

Глава партии Александр Корниенко заявил, что один из пунктов предвыборной программы "Слуги народа" – уничтожение системной коррупции.

Мы этого пункта тщательно придерживаемся. Я обращаюсь к политическому совету и Национальному совету общин с требованием на ближайших заседаниях дать оценку действиям выдвиженца от партии,

– сказал Корниенко.

Глава Киевской областной ячейки партии Андрей Мотовиловец подтвердил, что на время расследования Подкурганный должен уйти в отставку.

Подкурганный не является членом партии

Мотовиловец подчеркнул, что Подкурганный не является членом партии, хотя шел на выборы главы Дымерской ОТГ от "слуг".

Глава ячейки убеждает, что проверяли каждого кандидата, который шел на выборы от партии, но на 100 процентов выявить добродетель человека невозможно. Кроме того, Мотовиловец напомнил, что за отбор кандидатов в Киевской области тогда отвечал бывший глава ячейки Александр Дубинский.

Что этому предшествовало