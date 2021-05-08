Голову Димерської ОТГ Володимира Підкурганного, який є представником "Слуги народу", затримали на хабарі. Тепер партія вимагає, аби він пішов у відставку на час розслідування.

У "Слузі народу" оприлюднили офіційну позицію щодо цієї ситуації. Наголосили, якщо провину доведуть, людина має нести покарання незалежно від того, з якою політичною силою йшла на вибори.

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"Слуги" закликають главу ОТГ піти у відставку

Глава партії Олександр Корнієнко заявив, що один із пунктів передвиборчої програми "Слуги народу" – знищення системної корупції.

Ми цього пункту ретельно дотримуємося. Я звертаюся до Політичної ради та Національної ради громад із вимогою на найближчих засіданнях дати оцінку діям висуванця від партії,

– сказав Корнієнко.

Очільник Київського обласного осередку партії Андрій Мотовиловець підтвердив, що на час розслідування Підкурганний має піти у відставку.

Підкурганний не є членом партії

Мотовиловець наголосив, що Підкурганний не є членом партії, хоча йшов на вибори голови Димерської ОТГ від "слуг".

Глава осередку переконує, що перевіряли кожного кандидата, який йшов на вибори від партії, але на 100 відсотків виявити доброчесність людини неможливо. Крім того, Мотовиловець нагадав, що за добір кандидатів у Київській області тоді відповідав колишній очільник осередку Олександр Дубінський.

Що цьому передувало