"Слуга народа 3": будет ли продолжение в реальной жизни

Третий сезон сериала "Слуга народа", премьера которого состоялась 27 марта на телеканале "1+1", стал одним из самых успешных телепроектов весны. По данным его создателей, рейтинг второй серии составил 5,65%, а доля аудитории – 20,75% (18-54, 50+).

На YouTube первую серию меньше чем за сутки посмотрели более полумиллиона человек. Интернет-аудитория отреагировала на сериал положительно: по состоянию на вечер 28 марта первый серия собрала более 24 тысяч лайков.

В целом премьера продолжения политической комедии о порядочном президентеа Василие Голобородько стала одним из самых обсуждаемых событий в обществе: соцсети откликнулись на нее тысячами комментариев, а СМИ – десятками статей.

"Хочу, чтобы мои дети в 2049 году не видели тех вещей, с которыми мы сейчас сталкиваемся ежедневно. Отличный сериал, который затрагивает и душу, и мозг, стимулирует мысли. Респект", – написал в YouTube Stanislav Mosin.

"Уникальный фильм. Если смотришь его, забывая о реальности, то это увлекательное, полноценное, профессиональное кино. А если смотришь как на реальность, то сердце сжимается, потому что ЭТО все происходит с нами", – отметила Любовь Савина в YouTube.

Очевидно, что интерес к сериалу подогревает политический контекст и выборы Президента Украины, которые состоятся уже в это воскресенье, 31 марта. Как известно, исполнитель главной роли и продюсер сериала Владимир Зеленский, по данным социологов, является абсолютным лидером предвыборной гонки.

И независимо от их результатов, он уже вошел в современную историю Украины как человек, которому удалось спутать карты в политической колоде. По мнению экспертов, Зеленский умело сыграл на контрасте со старым политическим классом.

"Слуга народа" – понятная для десятков миллионов украинцев сатирическая история украинского политика. Но важно: в фильме, кроме сатиры, предлагается модель: каким должно быть управление страной с точки зрения общества. Продакшн Зеленского чрезвычайно филигранно снял общественный запрос,

– считает политолог Никита Потураев.

О том, что создатели фильма попали в ожидания общества, свидетельствует также успех бренда "Слуга народа": одноименная политическая сила лидирует в парламентском рейтинге.

Но подтвердят ли миллионы зрителей свое согласие с создателями сериала и симпатию к актеру Владимиру Зеленскому конкретными действиями в ближайшее воскресенье, узнаем на 1 апреля.