"Слуга народу 3": чи буде продовження в реальному житті

Третій сезон серіалу "Слуга народу", прем’єра якого відбулася 27 березня на телеканалі "1+1", став одним із найуспішніших телепроектів весни. За даними його творців, рейтинг другої серії склав 5,65%, а частка аудиторії – 20,75% (18-54, 50+).

YouTube першу серію менше ніж за добу подивилися понад півмільйона людей. Інтернет-аудиторія відреагувала на серіал позитивно: станом на вечір 28 березня перша серія зібрала понад 24 тисяч лайків.

У цілому прем’єра продовження політичної комедії про найпоряднішого президента Василя Голобородька стала однією з найобговорюваніших події у суспільстві: соцмережі відгукнулися на неї тисячами коментарів, а ЗМІ – десятками статей.

"Хочу, щоб мої діти в 2049 році не бачили тих речей, з якими ми зараз стикаємося щодня. Відмінний серіал, який зачіпає і душу, і мозок, стимулює думки. Респект", – написав у YouTube Stanislav Mosin.

"Унікальний фільм. Якщо дивишся його, забуваючи про реальність, то це захопливе, повноцінне, професійне кіно. А якщо дивишся як на реальність, то серце стискається, тому що ЦЕ все відбувається з нами", – відзначила Любов Савіна у YouTube.

Очевидно, що інтерес до серіалу підігріває політичний контекст та вибори Президента України, які відбудуться вже цієї неділі, 31 березня. Як відомо, виконавець головної ролі та продюсер серіалу Володимир Зеленський, за даними соціологів, є абсолютним лідером передвиборчих перегонів.

І незалежно від їхніх результатів, він уже увійшов до сучасної історії України як людина, якій вдалося сплутати карти в політичній колоді. На думку експертів, Зеленський уміло зіграв на контрасті зі старим політичним класом.

"Слуга народу" – зрозуміла для десятків мільйонів українців сатирична історія українського політика. Але що важливо: у фільмі, окрім сатири, пропонується модель: яким повинно бути управління країною з точки зору суспільства. Продакшн Зеленського надзвичайно філігранно зняв суспільний запит,

– вважає політолог Микита Потураєв.

Про те, що творці фільму поцілили в сподівання суспільства, свідчить також успіх бренду «Слуга народу»: однойменна політична сила лідирує в парламентському рейтингу.

Та чи підтвердять мільйони глядачів свою згоду з творцями серіалу та симпатію до актора Володимира Зеленського конкретними діями найближчої неділі, дізнаємося 1 квітня.