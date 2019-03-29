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      "Слуга народа": сплагиатил ли Квартал-95 сюжет своего сериала?

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      Главный герой книги – житель села, который стремится стать чиновником
      Главный герой книги – житель села, который стремится стать чиновником / Наталья Григорович

      На Facebook минимум неделю идет обсуждение возможного "заимствования" сюжета сериала "Слуга народа" с одноименной книги писателя Василия Рудика. Журналисты 24 канала пообщались с автором и узнали его позицию по этому поводу.

      Об этой книге 22 марта написала на своей Facebook-странице журналистка Наталья Григорович. Она коротко описала ее сюжет и отметила, что он очень похож на телесериала производства студии "Квартал-95". В комментариях к посту пользователи выражают возмущение и советуют автору обращаться в суд.

      Сам Василий Рудик в комментарии 24 канала отметил, что идея произведения действительно такая же, однако сюжеты несколько отличаются.

      Там (в сериале – 24) президента показывают, а мой герой до президента еще не дорос, он должен быть депутатом Верховной Рады. Я не называю это плагиатом. Может, позаимствовали, может идея натолкнула их на разработку своего сценария. Если бы это они мою книгу взяли, экранизировали ее и не подписали, то была бы другая история,
      – рассказал Василий Рудик.

      Писатель добавил, что в черновиках тоже своего главного героя назвал Голобородько. Однако затем переименовал в Безродька, что больше соответствует образу.

      Представители студии "Квартал-95" с автором на связь не выходили, однако, по словам Василия Рудика, ему самому было бы интересно поговорить с ними о том, как так получилось.

      Слуга народуВасилий Рудик со своей книгой

      За обсуждениями темы в просторах Сети автор следит, но только "со стороны" – участия в них не принимает. Говорит, что ему самому сейчас интересно, чем это все закончится.

      "Я, может, натолкнул команду Зе сделать сценарий сериала, а теперь они мне помогли вспомнить об этой книге, которую я еще в 90-х написал. Поэтому ни в чем обвинять их не могу. Многие ее сейчас хотят прочитать, судя по реакции в интернете", – резюмировал Василий Рудик.

      Книгу "Слуга народа" писатель написал в 1992 году. Тогда она вышла тиражом 2000 экземпляров, большую часть которых автор раздал в библиотеки. Планировалось, что это будет трилогия: вторая часть должна рассказывать о "восхождение" главного героя к власти, третья – собственно, о самом "служении" народа.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Литература Владимир Зеленский Слуга народа Квартал 95
      Источник: 24 канал
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