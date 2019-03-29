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      "Слуга народу": чи сплагіатив Квартал-95 сюжет свого серіалу?

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      Головний герой книги – селянин, який прагне стати чиновником
      Головний герой книги – селянин, який прагне стати чиновником / Наталя Григорович

      На Facebook щонайменше тиждень триває обговорення можливого "запозичення" сюжету серіалу "Слуга народу" з одноіменної книги письменника Василя Рудика. Журналісти 24 каналу поспілкувалися з автором та дізналися його позицію з цього приводу.

      Про цю книгу 22 березня написала на своїй Facebook-сторінці журналістка Наталя Григорович. Вона коротко описала її сюжет та зазначила, що він дуже подібний до телесеріалу виробництва студії "Квартал-95". У коментарях до допису користувачі висловлюють обурення та радять авторові звертатися до суду.

      Сам Василь Рудик у коментарі 24 каналу зазначив, що ідея твору справді така ж, проте сюжети дещо відрізняються. 

      Там (у серіалі, – 24) президента показують, а мій герой до президента ще не доріс, він має бути депутатом Верховної Ради. Я не називаю це плагіатом. Може, щось запозичили, може ідея наштовхнула їх на розробку свого сценарію. Якби це вони мою книжку взяли, екранізували її і не підписали, то була б інша історія,
       – розповів Василь Рудик.

      Письменник додав, що у чернетках теж свого головного героя назвав Голобородьком. Однак потім перейменував на Безродька, що більше відповідає образу.

      Представники студії "Квартал-95" з автором на зв’язок не виходили, однак, за словами Василя Рудика, йому самому було б цікаво поговорити з ними про те, як так вийшло.

      Слуга народу
      Василь Рудик зі своєю книгою

      За обговореннями теми у просторах Мережі автор стежить, проте лише "збоку" – участі в них не бере. Говорить, що йому самому зараз цікаво, чим це все завершиться. 

      "Я, може, наштовхнув команду Зе зробити сценарій серіалу, а тепер вони мені допомогли згадати про цю книжку, яку я ще в 90-х написав. Тому ні в чому звинувачувати їх не можу. Багато людей її зараз хочуть прочитати, судячи з реакції у інтернеті", – резюмував Василь Рудик.

      Книгу "Слуга народу" письменник написав у 1992 році. Тоді вона вийшла накладом 2 тисячі екземплярів, більшу частину яких автор пороздавав у бібліотеки. Планувалося, що це буде трилогія: друга частина мала б розповідати про "сходження" головного героя до влади, третя – власне, про саме "служіння" народу.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Література Слуга народу Квартал 95 Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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