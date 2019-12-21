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      "Слуга народа" на заседании Рады выбирал авто за 63 тысячи долларов: фотодоказательство

      27 Читати новину українською
      Александр Кабанов / Фото из соцсетей

      Нардеп от "Слуги народа" Александр Кабанов во время заседания Верховной Рады выбирал себе роскошный автомобиль Jaguar F-Pace стоимостью 63 тысячи долларов.

      Переписку нардепа обнародовало издание ТК Media. На фото заметно, что он договаривался о рассрочке на автомобиль несколько дней.

      К слову: Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами

      О покупке авто Кабанов советовался со своей женой: "Может купим Jaguar F-Pace? 63 К, в наличии шоколадный с белым салоном. Хватит на первый взнос с нулевым кредитом". В ответ она прислала фото машины и добавила: "Это спортивная. А там престиж-комплектация. Псевдоподъемника нет только, все остальное есть".

      Чтобы получить рассрочку, Кабанов должен был предоставить справку о доходах. Однако из-за задержек в Верховной Раде в переписке он назвал свою помощницу Анну Троицкую "тупой ленивой с*кой".

      Александр Кабанов выбирает авто на заседании Рады: смотрите фото

      Контакт "Берд Страхова" предложил депутату фальшивую справку и через неделю он получил положительное решение о рассрочке. После того, как жена Кабанова протестировала машину, он поручил ей забронировать авто, пообещав "завезти бабло" – 30% от общей суммы.

      Смотрите видео, как Александр Кабанов выбирает элитное авто на заседании Совета:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Слуга народа Новости Украины Верховная Рада
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