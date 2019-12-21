"Слуга народу" на засіданні Ради вибирав авто за 63 тисячі долларів: фотодоказ

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Кабанов під час засідання Верховної Ради вибрав собі розкішний автомобіль Jaguar F-Pace вартістю 63 тисячі долларів.

Листування нардепа оприлюднило видання ТК Media. На фото помітно, що він домовлявся про розстрочення на автомобіль кілька днів.

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Про покупку авто Кабанов радився зі своєю дружиною: "Може купимо Jaguar F-Pace? 63 К, в наявності шоколадний з білим салоном. Вистачить на перший внесок з нульовим кредитом". У відповідь вона надіслала фото машини і додала: "Це спортивна. А там престиж-комплектація. Псевдопідйомника немає тільки, все інше є".

Аби отримати розстрочку, Кабанов мав надати довідку про доходи. Однак через затримки у Верховній Раді у листуванні він назвав свою помічницю Ганну Троїцьку "тупою ледачою с*кою".

Олександр Кабанов вибирає авто на засіданні Ради: дивіться фото

Контакт "Берд Страхова" запропонував депутату фальшиву довідку і через тиждень він отримав позитивне рішення щодо розтермінування. Після того, як дружина Кабанова протестувала машину, він доручив їй забронювати авто, пообіцявши "завезти бабло" – 30% від загальної суми.

Дивіться відео, як Олександр Кабанов вибирає елітне авто на засіданні Ради: