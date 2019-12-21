14:17
21 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін фантазує про Україну. Росіяни тестують "Чебурнет"
      Вєсті Кремля
      21:58, 20 грудня
      Вєсті.UA: Аваков проти грального бізнесу. Секрет успіху монобільшості
      Вєсті.UA
      19:53, 20 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ

      "Слуга народу" на засіданні Ради вибирав авто за 63 тисячі долларів: фотодоказ

      981 Читать новость на русском
      Олександр Кабанов / Фото з соцмереж

      Нардеп від "Слуги народу" Олександр Кабанов під час засідання Верховної Ради вибрав собі розкішний автомобіль Jaguar F-Pace вартістю 63 тисячі долларів.

      Листування нардепа оприлюднило видання ТК Media. На фото помітно, що він домовлявся про розстрочення на автомобіль кілька днів.

      До слова: Хто такий Джокер: що відомо про пранкера і його скандальні листування з нардепами

      Про покупку авто Кабанов радився зі своєю дружиною: "Може купимо Jaguar F-Pace? 63 К, в наявності шоколадний з білим салоном. Вистачить на перший внесок з нульовим кредитом". У відповідь вона надіслала фото машини і додала: "Це спортивна. А там престиж-комплектація. Псевдопідйомника немає тільки, все інше є".

      Аби отримати розстрочку, Кабанов мав надати довідку про доходи. Однак через затримки у Верховній Раді у листуванні він назвав свою помічницю Ганну Троїцьку "тупою ледачою с*кою". 

      Олександр Кабанов вибирає авто на засіданні Ради: дивіться фото

      Контакт "Берд Страхова" запропонував депутату фальшиву довідку і через тиждень він отримав позитивне рішення щодо розтермінування.  Після того, як дружина Кабанова протестувала машину, він доручив їй забронювати авто, пообіцявши "завезти бабло" – 30% від загальної суми.

      Дивіться відео, як Олександр Кабанов вибирає елітне авто на засіданні Ради:

       

      Величезні лайнери з пасажирами зіштовхнулись у Мексиці: відео
      сьогодні
      5065
      Автор: Северин Трач
      Теги: Слуга народу Новини України Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:00 Порошенко мог бы многое рассказать Зеленскому, но возможно президент и сам все скоро узнает
      Павло Казарін 66
      сьогодні , 12:00 Планы Кремля полностью провалены
      Ель Мюрид 797
      сьогодні , 11:00 Якщо купити собі замок: як працює формат концесії в Україні
      сьогодні , 08:40 Письмо из Луганска: Россия наступает
      Ольга Черненко 4772
      сьогодні , 08:16 Мільярдери України: що треба знати про Віктора Пінчука
      Світлана Попова 2273
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук