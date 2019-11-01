"Слуга народа" планирует отменить ответственность за самогоноварение
Несколько депутатов из "Слуги народа" 1 ноября зарегистрировали в Верховной Раде законопроект за номером 2371. Говорится в нем об изменениях в Кодекс Украины об административных правонарушениях в части отмены ответственности за приготовление самогона.
Инициаторами законопроекта являются депутаты Владимир Ватрас, Александр Федиенко, Роман Соха, Анатолий Костюх, Игорь Фрис и Николай Стефанчук, пишет Интерфакс-Украина. Текста документа на сайте Рады еще нет.
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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент проект закона за номером 2300 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего".
Что предусматривает законопроект об обороте спирта
В документе говорится о либерализации деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта:
► С 1 января 2020 года – отменяется государственная монополия на производство спирта.
► Субъекты хозяйствования любой формы собственности получают право производить спирт (конечно, при условии получения соответствующей лицензии).
► Оптовая торговля на территории Украины пищевым (то есть – не медицинским) спиртом осуществляется при наличии лицензии.
Важно: оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей смогут осуществлять учреждения здравоохранения и субъекты зооветеринарного хозяйствования независимо от формы собственности и при наличии лицензии.
Полная либерализация экспорта спирта из Украины.
► Экспорт этилового спирта, спирта виноградного, плодового будут осуществлять субъекты хозяйствования, которые уже получили лицензию на производство.
Важно: импорт спирта до 1 января 2022 смогут осуществлять только уполномоченные Кабмином государственные предприятия.
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