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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      "Слуга народа" планирует отменить ответственность за самогоноварение

      25 Читати новину українською
      Самогонный аппарат
      Самогонный аппарат / Иллюстративное фото (Shutterstock)

      Несколько депутатов из "Слуги народа" 1 ноября зарегистрировали в Верховной Раде законопроект за номером 2371. Говорится в нем об изменениях в Кодекс Украины об административных правонарушениях в части отмены ответственности за приготовление самогона.

      Инициаторами законопроекта являются депутаты Владимир Ватрас, Александр Федиенко, Роман Соха, Анатолий Костюх, Игорь Фрис и Николай Стефанчук, пишет Интерфакс-Украина. Текста документа на сайте Рады еще нет.

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      Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент проект закона за номером 2300 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего".

      Что предусматривает законопроект об обороте спирта

      В документе говорится о либерализации деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта:

      ► С 1 января 2020 года – отменяется государственная монополия на производство спирта.

      ► Субъекты хозяйствования любой формы собственности получают право производить спирт (конечно, при условии получения соответствующей лицензии).

      ► Оптовая торговля на территории Украины пищевым (то есть – не медицинским) спиртом осуществляется при наличии лицензии.

      Важно: оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей смогут осуществлять учреждения здравоохранения и субъекты зооветеринарного хозяйствования независимо от формы собственности и при наличии лицензии.

      Полная либерализация экспорта спирта из Украины.

      ► Экспорт этилового спирта, спирта виноградного, плодового будут осуществлять субъекты хозяйствования, которые уже получили лицензию на производство.

      Важно: импорт спирта до 1 января 2022 смогут осуществлять только уполномоченные Кабмином государственные предприятия.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Алкогольный рынок Алкоголь Верховная Рада Законодательство Слуга народа
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