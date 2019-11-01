"Слуга народу" планує скасувати відповідальність за самогоноваріння
Кілька депутатів із "Слуги народу" 1 листопада зареєстрували у Верховній Раді законопроект за номером 2371. Мовиться у ньому про зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо скасування відповідальності за приготування самогону.
Ініціаторами законопроєкту є депутати Володимир Ватрас, Олександр Федієнко, Роман Соха, Анатолій Костюх, Ігор Фріс та Микола Стефанчук, пише Інтерфакс-Україна. Тексту документу наразі на сайті Ради ще немає.
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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський подав до парламенту проєкт закону за номером 2300 "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального".
Що передбачає законопроєкт про обіг спирту
У документі мовиться про лібералізацію діяльності в сфері виробництва й обігу етилового спирту:
► З 1 січня 2020 року – скасовується державна монополія на виробництво спирту.
► Суб'єкти господарювання будь-якої форми власності отримують право виробляти спирт (звісно, за умови отримання відповідної ліцензії).
► Гуртову торгівлю на території України харчовим (тобто – не медичним) спиртом здійснюватимуть за наявності ліцензії.
Важливо: гуртову торгівлю етиловим спиртом для медичних і ветеринарних цілей зможуть здійснювати заклади охорони здоров'я та суб'єкти зооветеринарного господарювання незалежно від форми власності та також за наявності ліцензії.
Повна лібералізація експорту спирту з України.
► Експорт етилового спирту, спирту виноградного, плодового – здійснюватимуть суб'єкти господарювання, які вже отримали ліцензію на виробництво.
Важливо: імпорт спирту до 1 січня 2022 зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабміном державні підприємства.
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