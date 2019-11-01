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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      "Слуга народу" планує скасувати відповідальність за самогоноваріння

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      Самогонний апарат
      Самогонний апарат / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Кілька депутатів із "Слуги народу" 1 листопада зареєстрували у Верховній Раді законопроект за номером 2371. Мовиться у ньому про зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо скасування відповідальності за приготування самогону.

      Ініціаторами законопроєкту є депутати Володимир Ватрас, Олександр Федієнко, Роман Соха, Анатолій Костюх, Ігор Фріс та Микола Стефанчук, пише Інтерфакс-Україна. Тексту документу наразі на сайті Ради ще немає.

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      Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський подав до парламенту проєкт закону за номером 2300 "Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального".

      Що передбачає законопроєкт про обіг спирту

      У документі мовиться про лібералізацію діяльності в сфері виробництва й обігу етилового спирту:

      ► З 1 січня 2020 року – скасовується державна монополія на виробництво спирту.

      ► Суб'єкти господарювання будь-якої форми власності отримують право виробляти спирт (звісно, за умови отримання відповідної ліцензії).

      ► Гуртову торгівлю на території України харчовим (тобто – не медичним) спиртом здійснюватимуть за наявності ліцензії.

      Важливо: гуртову торгівлю етиловим спиртом для медичних і ветеринарних цілей зможуть здійснювати заклади охорони здоров'я та суб'єкти зооветеринарного господарювання незалежно від форми власності та також за наявності ліцензії. 

      Повна лібералізація експорту спирту з України.

      ► Експорт етилового спирту, спирту виноградного, плодового – здійснюватимуть суб'єкти господарювання, які вже отримали ліцензію на виробництво.

      Важливо: імпорт спирту до 1 січня 2022 зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабміном державні підприємства.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Слуга народу Законодавство Верховна Рада Алкоголь Алкогольний ринок
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