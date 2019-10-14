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      "Слуга народа" предлагает Раде отменить военный налог

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      Дубинский зарегистрировал законопроекты об отмене военного сбора
      Дубинский зарегистрировал законопроекты об отмене военного сбора / volynnews.com

      Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты, которыми предлагает отменить военный сбор. Согласно с проектами законов, налог на войско может исчезнуть уже с 1 января 2020 года.

      Соответствующие законопроекты №2252 и №2253 опубликованы на официальном сайте Верховной Рады Украины.

      К слову: "Слуга народа" предлагает освободить молодежь до 27 лет от налога на доходы и ЕСВ

      В пояснительной записке к одному из проектов закона Дубинский подчеркнул, что военный сбор и налог на доходы физических лиц фактически дублируют друг друга, что становится основанием для двойного налогообложения.

      Следовательно, уверяет народный депутат, зарплаты украинцев подвергаются чрезмерной налоговой нагрузке, по сравнению с другими странами. По его мнению, это, в частности, значительно ухудшает конкурентоспособность украинских предприятий и товаров на международных рынках.

      Вторым законопроектом – №2253 – Александр Дубинский предлагает внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс. Он подчеркнул, что принятие этих изменений снизит долю зарплат, которые выплачиваются в конвертах и увеличит поступления в госбюджет за счет налогов на доходы лиц.

      Что известно про военный сбор?В Украине ввели военный сбор в 2014 году после начала российской агрессии на Востоке и Юге Украины. Ставка сбора составляет 1,5% от доходов лиц, получающих их в Украине.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Слуга народа Олександр Дубинский Законодательство Верховная Рада Налоговый кодекс Налоги
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