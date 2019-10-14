"Слуга народа" предлагает Раде отменить военный налог

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты, которыми предлагает отменить военный сбор. Согласно с проектами законов, налог на войско может исчезнуть уже с 1 января 2020 года.

Соответствующие законопроекты №2252 и №2253 опубликованы на официальном сайте Верховной Рады Украины.

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В пояснительной записке к одному из проектов закона Дубинский подчеркнул, что военный сбор и налог на доходы физических лиц фактически дублируют друг друга, что становится основанием для двойного налогообложения.

Следовательно, уверяет народный депутат, зарплаты украинцев подвергаются чрезмерной налоговой нагрузке, по сравнению с другими странами. По его мнению, это, в частности, значительно ухудшает конкурентоспособность украинских предприятий и товаров на международных рынках.

Вторым законопроектом – №2253 – Александр Дубинский предлагает внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс. Он подчеркнул, что принятие этих изменений снизит долю зарплат, которые выплачиваются в конвертах и увеличит поступления в госбюджет за счет налогов на доходы лиц.

Что известно про военный сбор?В Украине ввели военный сбор в 2014 году после начала российской агрессии на Востоке и Юге Украины. Ставка сбора составляет 1,5% от доходов лиц, получающих их в Украине.