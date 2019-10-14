"Слуга народу" пропонує Раді скасувати військовий податок

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти, якими пропонує скасувати військовий збір. Згідно з проєктами законів, податок на військо може зникнути вже з 1 січня 2020 року.

Відповідні законопроєкти №2252 та №2253 опубліковані на офіційному сайті Верховної Ради України.

До слова: "Слуга народу" пропонує звільнити молодь до 27 років від податку на доходи та ЄСВ

У пояснювальній записці до одного з проєктів закону Дубінський підкреслив, що військовий збір та податок на доходи фізичних осіб фактично дублюють одне одного, що стає підставою для подвійного оподаткування.

Відтак, запевняє народний депутат, зарплати українців зазнають надмірного податкового навантаження, порівняно з іншими країнами. На його думку, це, зокрема, значно погіршує конкурентоспроможність українських підприємств та товарів на міжнародних ринках.

Другим законопроєктом – №2253 – Олександр Дубінський пропонує внести відповідні зміни до Бюджетного кодексу. Він наголосив, що ухвалення цих змін знизить частку зарплат, які виплачуються у конвертах та збільшить надходження до держбюджету за рахунок податків на доходи осіб.

Що відомо про військовий збір?В Україні запровадили військовий збір у 2014 році після початку російської агресії на Сході та Півдні України. Ставка збору становить 1,5% від доходів осіб, які отримують їх в Україні.