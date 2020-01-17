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      "Слуга народа" Санченко принес присягу депутата: чем планирует заниматься в парламенте

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      Александр Санченко принес присягу народного депутата Украины / фото с Фейсбука

      Директор по GR-коммуникациям Александр Санченко в пятницу, 17 января, принял присягу народного депутата Украины. В Верховной Раде он заменит Ирину Венедиктову, которая стала исполняющей обязанности директора ГБР.

      Присягу Санченко зачитал перед часом вопросов к правительству во время заседания Верховной Рады Украины.

      К слову: Рада прекратила депутатские полномочия Ирины Венедиктовой

      На своей странице в фейсбук новоиспеченный народный избранник рассказал о направлениях, которыми планирует заниматься в стенах украинского парламента:

      • молодежная политика:
        парламентарий является председателем общественного совета при "ДержМолодьЖитло", а также координатором рабочей группы по наработке законопроекта об основах молодежной политики;
      • креативные индустрии:
      • Санченко возглавляет "Всеукраинскую ассоциацию музыкальных событий". Он убежден, что Украина может быть "магнитом" для этой сферы, но это требует законодательных изменений;
      • ночная экономика:
        он убежден, что Украине нужно найти решение, как работать с этой сферой;
      • социальное предпринимательство:
        Александр Санченко заметил, что это движение активно развивается во всем мире, потому что это только создает рабочие места, но и решает социальные проблемы;
      • уличные культуры:
        депутат отметил, что они никоим образом не представлены на государственную уровне. Поэтому он готов стать их амбассадором, чтобы у них было больше возможности развиваться и привлекать молодежь к занятиям спортом.

      Если вам откликается одно из направлений, которым я планирую заниматься, то приглашаю присоединяться к команде в качестве помощников на общественных началах,
      – резюмировал Александр Санченко.

      Кто такой Александр Санченко?
      Александр Санченко – директор правительственных отношений и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend. Основатель и руководитель конкурса "Студмис Украины".

      Ранее уже работал в парламенте 8 созыва – был помощником на общественных началах нардепа Алексея Скрипника. На выборах 2019 года был 137 номером в списке партии "Слуга народа".

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Верховная Рада Слуга народа Новости Украины Новости политики Новости культуры Ирина Венедиктова
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