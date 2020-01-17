"Слуга народа" Санченко принес присягу депутата: чем планирует заниматься в парламенте
Директор по GR-коммуникациям Александр Санченко в пятницу, 17 января, принял присягу народного депутата Украины. В Верховной Раде он заменит Ирину Венедиктову, которая стала исполняющей обязанности директора ГБР.
Присягу Санченко зачитал перед часом вопросов к правительству во время заседания Верховной Рады Украины.
К слову: Рада прекратила депутатские полномочия Ирины Венедиктовой
На своей странице в фейсбук новоиспеченный народный избранник рассказал о направлениях, которыми планирует заниматься в стенах украинского парламента:
- молодежная политика:
парламентарий является председателем общественного совета при "ДержМолодьЖитло", а также координатором рабочей группы по наработке законопроекта об основах молодежной политики;
- креативные индустрии:
- Санченко возглавляет "Всеукраинскую ассоциацию музыкальных событий". Он убежден, что Украина может быть "магнитом" для этой сферы, но это требует законодательных изменений;
- ночная экономика:
он убежден, что Украине нужно найти решение, как работать с этой сферой;
- социальное предпринимательство:
Александр Санченко заметил, что это движение активно развивается во всем мире, потому что это только создает рабочие места, но и решает социальные проблемы;
- уличные культуры:
депутат отметил, что они никоим образом не представлены на государственную уровне. Поэтому он готов стать их амбассадором, чтобы у них было больше возможности развиваться и привлекать молодежь к занятиям спортом.
Если вам откликается одно из направлений, которым я планирую заниматься, то приглашаю присоединяться к команде в качестве помощников на общественных началах,
– резюмировал Александр Санченко.
Кто такой Александр Санченко?
Александр Санченко – директор правительственных отношений и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend. Основатель и руководитель конкурса "Студмис Украины".
Ранее уже работал в парламенте 8 созыва – был помощником на общественных началах нардепа Алексея Скрипника. На выборах 2019 года был 137 номером в списке партии "Слуга народа".