"Слуга народа" Санченко принес присягу депутата: чем планирует заниматься в парламенте

Директор по GR-коммуникациям Александр Санченко в пятницу, 17 января, принял присягу народного депутата Украины. В Верховной Раде он заменит Ирину Венедиктову, которая стала исполняющей обязанности директора ГБР.

Присягу Санченко зачитал перед часом вопросов к правительству во время заседания Верховной Рады Украины.

К слову: Рада прекратила депутатские полномочия Ирины Венедиктовой

На своей странице в фейсбук новоиспеченный народный избранник рассказал о направлениях, которыми планирует заниматься в стенах украинского парламента:

молодежная политика:

парламентарий является председателем общественного совета при "ДержМолодьЖитло", а также координатором рабочей группы по наработке законопроекта об основах молодежной политики;

парламентарий является председателем общественного совета при "ДержМолодьЖитло", а также координатором рабочей группы по наработке законопроекта об основах молодежной политики; креативные индустрии:

Санченко возглавляет "Всеукраинскую ассоциацию музыкальных событий". Он убежден, что Украина может быть "магнитом" для этой сферы, но это требует законодательных изменений;

ночная экономика:

он убежден, что Украине нужно найти решение, как работать с этой сферой;

он убежден, что Украине нужно найти решение, как работать с этой сферой; социальное предпринимательство:

Александр Санченко заметил, что это движение активно развивается во всем мире, потому что это только создает рабочие места, но и решает социальные проблемы;

Александр Санченко заметил, что это движение активно развивается во всем мире, потому что это только создает рабочие места, но и решает социальные проблемы; уличные культуры:

депутат отметил, что они никоим образом не представлены на государственную уровне. Поэтому он готов стать их амбассадором, чтобы у них было больше возможности развиваться и привлекать молодежь к занятиям спортом.

Если вам откликается одно из направлений, которым я планирую заниматься, то приглашаю присоединяться к команде в качестве помощников на общественных началах,

– резюмировал Александр Санченко.

Кто такой Александр Санченко?

Александр Санченко – директор правительственных отношений и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend. Основатель и руководитель конкурса "Студмис Украины".



Ранее уже работал в парламенте 8 созыва – был помощником на общественных началах нардепа Алексея Скрипника. На выборах 2019 года был 137 номером в списке партии "Слуга народа".