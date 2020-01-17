"Слуга народу" Санченко склав присягу депутата: чим планує займатися у парламенті
Директор із GR-комунікацій Олександр Санченко у п'ятницю, 17 січня, склав присягу народного депутата України. У Верховній Раді він замінить Ірину Венедіктову, яка стала виконуючою обов'язки директора ДБР.
Присягу Санченко зачитав перед годиною запитань до уряду під час засідання Верховної Ради України.
До слова: Рада припинила депутатські повноваження Ірини Венедіктової
На своїй фейсбук-сторінці новоспечений народний обранець розповів про напрямки, якими планує займатися у стінах українського парламенту:
- молодіжна політика:
парламентар є головою громадської ради при "ДержМолодьЖитло", а також координатором робочої групи з напрацювання законопроєкту про основні засади молодіжної політики;
- креативні індустрії:
Санченко очолює "Всеукраїнську асоціацію музичних подій". Він переконаний, що Україна може бути "магнітом" для цієї сфери, але це потребує законодавчих змін;
- нічна економіка:
він переконаний, що Україні потрібно знайти рішення, як працювати з цією сферою;
- соціальне підприємництво:
Олександр Санченко зауважив, що цей рух активно розвивається в усьому світі, бо це тільки створює робочі місця, але й вирішує соціальні проблеми;
- вуличні культури:
депутат зауважив, що вони жодним чином не представлені на державну рівні. Відтак він готовий стати їх амбасадором, щоб у них було більше можливості розвиватися і залучати молодь до занять спортом.
Якщо вам відгукується один з напрямів, яким я планую займатися, то запрошую долучатися до команди у якості помічників на громадських засадах,
– резюмував Олександр Санченко.
Хто такий Олександр Санченко?Олександр Санченко – директор з урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend. Засновник та керівник конкурсу "СтудМіс України".
Раніше вже працював у парламенті 8 скликання – був помічником на громадських засадах нардепа Олексія Скрипника. На виборах 2019 року був 137 номером у списку партії "Слуга народу".
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