"Слуга народу" Санченко склав присягу депутата: чим планує займатися у парламенті

Директор із GR-комунікацій Олександр Санченко у п'ятницю, 17 січня, склав присягу народного депутата України. У Верховній Раді він замінить Ірину Венедіктову, яка стала виконуючою обов'язки директора ДБР.

Присягу Санченко зачитав перед годиною запитань до уряду під час засідання Верховної Ради України.

До слова: Рада припинила депутатські повноваження Ірини Венедіктової

На своїй фейсбук-сторінці новоспечений народний обранець розповів про напрямки, якими планує займатися у стінах українського парламенту:

молодіжна політика :

парламентар є головою громадської ради при "ДержМолодьЖитло", а також координатором робочої групи з напрацювання законопроєкту про основні засади молодіжної політики;

: парламентар є головою громадської ради при "ДержМолодьЖитло", а також координатором робочої групи з напрацювання законопроєкту про основні засади молодіжної політики; креативні індустрії :

Санченко очолює "Всеукраїнську асоціацію музичних подій". Він переконаний, що Україна може бути "магнітом" для цієї сфери, але це потребує законодавчих змін;

: Санченко очолює "Всеукраїнську асоціацію музичних подій". Він переконаний, що Україна може бути "магнітом" для цієї сфери, але це потребує законодавчих змін; нічна економіка :

він переконаний, що Україні потрібно знайти рішення, як працювати з цією сферою;

: він переконаний, що Україні потрібно знайти рішення, як працювати з цією сферою; соціальне підприємництво :

Олександр Санченко зауважив, що цей рух активно розвивається в усьому світі, бо це тільки створює робочі місця, але й вирішує соціальні проблеми;

: Олександр Санченко зауважив, що цей рух активно розвивається в усьому світі, бо це тільки створює робочі місця, але й вирішує соціальні проблеми; вуличні культури:

депутат зауважив, що вони жодним чином не представлені на державну рівні. Відтак він готовий стати їх амбасадором, щоб у них було більше можливості розвиватися і залучати молодь до занять спортом.

Якщо вам відгукується один з напрямів, яким я планую займатися, то запрошую долучатися до команди у якості помічників на громадських засадах,

– резюмував Олександр Санченко.

Хто такий Олександр Санченко?Олександр Санченко – директор з урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend. Засновник та керівник конкурсу "СтудМіс України".



Раніше вже працював у парламенті 8 скликання – був помічником на громадських засадах нардепа Олексія Скрипника. На виборах 2019 року був 137 номером у списку партії "Слуга народу".