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      "Слуга народу" Санченко склав присягу депутата: чим планує займатися у парламенті

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      Олександр Санченко склав присягу народного депутата України / фото з фейсбуку

      Директор із GR-комунікацій Олександр Санченко у п'ятницю, 17 січня, склав присягу народного депутата України. У Верховній Раді він замінить Ірину Венедіктову, яка стала виконуючою обов'язки директора ДБР.

      Присягу Санченко зачитав перед годиною запитань до уряду під час засідання Верховної Ради України.

      До слова: Рада припинила депутатські повноваження Ірини Венедіктової

      На своїй фейсбук-сторінці новоспечений народний обранець розповів про напрямки, якими планує займатися у стінах українського парламенту:

      • молодіжна політика:
        парламентар є головою громадської ради при "ДержМолодьЖитло", а також координатором робочої групи з напрацювання законопроєкту про основні засади молодіжної політики;
      • креативні індустрії:
        Санченко очолює "Всеукраїнську асоціацію музичних подій". Він переконаний, що Україна може бути "магнітом" для цієї сфери, але це потребує законодавчих змін;
      • нічна економіка:
        він переконаний, що Україні потрібно знайти рішення, як працювати з цією сферою;
      • соціальне підприємництво:
        Олександр Санченко зауважив, що цей рух активно розвивається в усьому світі, бо це тільки створює робочі місця, але й вирішує соціальні проблеми;
      • вуличні культури:
        депутат зауважив, що вони жодним чином не представлені на державну рівні. Відтак він готовий стати їх амбасадором, щоб у них було більше можливості розвиватися і залучати молодь до занять спортом.

      Якщо вам відгукується один з напрямів, яким я планую займатися, то запрошую долучатися до команди у якості помічників на громадських засадах,
      – резюмував Олександр Санченко.

      Хто такий Олександр Санченко?Олександр Санченко – директор з урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend. Засновник та керівник конкурсу "СтудМіс України".

      Раніше вже працював у парламенті 8 скликання – був помічником на громадських засадах нардепа Олексія Скрипника. На виборах 2019 року був 137 номером у списку партії "Слуга народу".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Новини культури Слуга народу Ірина Венедіктова
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