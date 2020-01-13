Рада може припинити повноваження Венедіктової 14 січня

Ірина Венедіктова очолила ДБР наприкінці 2019 року. На цій посаді вона замінила скандально відомого Романа Трубу. У парламент вона пройшла за виборчим списком "Слуги народу" і була там третім номером.

У Раді вона головувала у комітеті з питань правової політики. Тепер нова очільниця Державного бюро розслідувань має скласти свої депутатські повноваження. За відповідне рішення парламент може проголосувати вже 14 січня. Про це повідомив Дмитро Разумков, передає "РБК-Україна".

Що відомо про Ірину Венедіктову: більше у матеріалі 24 каналу

Я думаю, що питання буде розглядатись завтра о 14 годині. Після цього ми вже зможемо винести питання про складання повноважень Венедіктової у зал,

– пояснив Разумков.

Спікер також не виключив, що найближчим часом можуть призначити нового голову комітету з питань правової політики та переобрати голову комітету з питань зовнішньої політики.

Цікаво! Замість народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Венедіктової, яку призначили виконувачкою обов’язків директора Держбюро розслідувань, до Верховної Ради зайде Олександр Санченко. Він був №137 у партійному списку "Слуги народу" на позачергових виборах до Ради в 2019 році. Санченко – директор із взаємодії з держорганами та корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend, заснував та керує конкурсом краси "СтудМіс України".