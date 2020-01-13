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      Рада може припинити повноваження Венедіктової 14 січня

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      Ірина Венедіктова / пресслужба ДБР

      Ірина Венедіктова очолила ДБР наприкінці 2019 року. На цій посаді вона замінила скандально відомого Романа Трубу. У парламент вона пройшла за виборчим списком "Слуги народу" і була там третім номером.

      У Раді вона головувала у комітеті з питань правової політики. Тепер нова очільниця Державного бюро розслідувань має скласти свої депутатські повноваження. За відповідне рішення парламент може проголосувати вже 14 січня. Про це повідомив Дмитро Разумков, передає "РБК-Україна".

      Що відомо про Ірину Венедіктову: більше у матеріалі 24 каналу

      Я думаю, що питання буде розглядатись завтра о 14 годині. Після цього ми вже зможемо винести питання про складання повноважень Венедіктової у зал,
      – пояснив Разумков.

      Спікер також не виключив, що найближчим часом можуть призначити нового голову комітету з питань правової політики та переобрати голову комітету з питань зовнішньої політики.

      Цікаво! Замість народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Венедіктової, яку призначили виконувачкою обов’язків директора Держбюро розслідувань, до Верховної Ради зайде Олександр Санченко. Він був №137 у партійному списку "Слуги народу" на позачергових виборах до Ради в 2019 році. Санченко – директор із взаємодії з держорганами та корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend, заснував та керує конкурсом краси "СтудМіс України".

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Дмитро Разумков Ірина Венедіктова Державне бюро розслідувань
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