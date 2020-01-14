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      Костін і Мережко замінять Венедіктову і Яременка на чолі комітетів у Раді: що про них відомо

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      Олександр Мережко і Андрій Костін / колаж 24 каналу

      Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція визначилася із тим, хто замінить Ірину Венедіктову на чолі комітету з правової політики та Богдана Яременка на чолі комітету із зовнішньої політики. Це будуть члени фракції Андрій Костін і Олександр Мережко.

      Про це Давид Арахамія сказав журналістам у кулуарах парламенту.

      Це цікаво: Секс і детектор брехні: гучні скандали під куполом Ради у 2019 році

      Замість Богдана Яременка на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики запропонують Олександра Мережка. Замість Ірини Венедіктової на посаду голови комітету з правової політики – нардеп Андрій Костін.

      Чому "Слуга народу" вирішила замінити Яременка і Венедиктова

      У жовтні 2019 року Богдан Яременко потрапив у скандал. Він листувався на засіданні Ради, імовірно, з секспрацівницею. У грудні Верховна Рада намагалася замінити Яременка на Єлизавету Ясько, але достатньо голосів за кандидатуру Ясько так і не знайшлося.

      27 грудня Венедіктову призначили тимчасово виконуючою обов'язків директора ДБР, замість звільненого Романа Труби.

      Що відомо про Мережка і КостінаОлександр Мережко – професор кафедри права Київського національного лінгвістичного університету. Він також є головою підкомітету Ради з цивільного та адміністративного законодавства комітету з правової політики, а також член делегації України у ПАРЄ. В Раду Мережко потрапив під номером 85 за списком "Слуги народу".

      Андрій Костін – адвокат, заступник голови комітету Ради з правової політики. У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу" номером 108. У 2013-2016 роках був Головою комітету з міжнародних відносин Національної асоціації адвокатів України.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Богдан Яременко Ірина Венедіктова Давид Арахамія
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