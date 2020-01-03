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      Секс і детектор брехні: гучні скандали під куполом Ради у 2019 році

      53 Читать новость на русском

      Від секс-скандалів до поліграф-шоу. За чотири місяці роботи Верховна рада 9 скликання встигла потрапити у десятки скрутних ситуацій.

      Секс у Раді

      "Хочу кохатися день і ніч"  так нардепка від "Слуги народу" Олена Криворучкіна відреагувала на зняття недоторканності з усіх нардепів.

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      Повідомлення з цим текстом жінка відправила своєму коханому прямо у сесійній залі після голосування.

      секс-скандали
      Інтимне листування Олени Криворучкіної у Раді

      Це інтимне листування стало лише початком секс-скандалів у Раді 9 скликання. Потім Анатолія Остапенка звинуватили у гей-листуванні.

      анатолій остапенко верховна рада секс-скандали
      Листування Остапенка

      На листуванні з повіями спіймали Богдана Яременка. Не відриваючись від голосувань голова комітету зовнішньої політики розглядав світлини жінок на сайті знайомств та домовлявся про зустріч із повією.

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      Після скандалу, Яременко заявив  це був пранк для журналістів, які люблять підглядати у телефони нардепів. Проте, скандалу це не загасило. Загалом було оприлюднено близько десятка бесід Яременка з жінками.

      Робота Киви у сесійній залі

      Ще більш нестриманим виявився одіозний нардеп від "За життя" Ілля Кива. Після телефонної розмови з одеською моделлю він прямо у сесійній залі почав торкатися своїх геніталій.

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      Спочатку нардеп заявив, що відео змонтовано. Але згодом зізнався, що це кохання.

      кива у раді член
      Ілля Кива у сесійній залі

      Потім він знову розважався у сесійній залі Верховної Ради. Кива дивився на телефоні шокуючий відеоролик, де напівроздягнений тренер сів на спортсмена.

      Відео: Кива знову дивився у Раді пікантне відео

      Детектор брехні для "слуг"

      У перші місяці роботи нову Раду охопили не тільки секс-скандали. На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.

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      Зокрема, за даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують приблизно 1 мільйон гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

      Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

      • Ірина Аллахвердієва;
      • Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;
      • Дар'я Володіна;
      • Юлія Діденко;
      • Олександр Дубінський;
      • Вікторія Кінзбурська;
      • Олексій Ковальов;
      • Ганна Колісник;
      • Олексій Леонов;
      • Анастасія Ляшенко;
      • Євген Петруняк.

      Через це нардепи від Слуги народу по черзі проходили перевірку на детекторі брехні.

      Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі

      Скандали у "Слузі народу"

      Через внутрішні фракційні скандали зі "Слуги народу" в перші місяці роботи виключили одразу трьох депутатів-мажоритарників. Романа Іванісова через групове зґвалтування 25 років тому. Анну Скороход  за те, що не голосувала разом із фракцією та пропонувала "грошову винагороду" колегам. Антона Полякова за критику фракції.

      антон поляков анна скороход
      Антон Поляков і Анна Скороход

      Ображений нардеп Поляков після цього оприлюднив чотирихвилинний аудіозапис, на якому нібито інший представник "Слуги народу" Юрій Корявченков, відомий за сценічним псевдонімом "Юзік", розмовляє з керівником поліції Кривого Рогу і згадує місцевих політиків Юрія Вілкула і Костянтина Глібова. У розмові також кілька разів згадується Державне бюро розслідувань.

      Юрій Корявченков згодом підтвердив, що у вересні спілкувався з правоохоронцями Кривого Рогу, проте заявив, що розмова стосувалася нелегального грального бізнесу та боротьби з наркоторгівлею. Він заперечив, що погрожував залучити правоохоронні органи проти опонентів чинної влади.

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Богдан Яременко Слуга народу "Слуг народу" перевірять на поліграфі Ілля Кива
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