Секс і детектор брехні: гучні скандали під куполом Ради у 2019 році

Від секс-скандалів до поліграф-шоу. За чотири місяці роботи Верховна рада 9 скликання встигла потрапити у десятки скрутних ситуацій.

Секс у Раді

"Хочу кохатися день і ніч" – так нардепка від "Слуги народу" Олена Криворучкіна відреагувала на зняття недоторканності з усіх нардепів.

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Повідомлення з цим текстом жінка відправила своєму коханому прямо у сесійній залі після голосування.



Інтимне листування Олени Криворучкіної у Раді

Це інтимне листування стало лише початком секс-скандалів у Раді 9 скликання. Потім Анатолія Остапенка звинуватили у гей-листуванні.



Листування Остапенка

На листуванні з повіями спіймали Богдана Яременка. Не відриваючись від голосувань голова комітету зовнішньої політики розглядав світлини жінок на сайті знайомств та домовлявся про зустріч із повією.

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Після скандалу, Яременко заявив – це був пранк для журналістів, які люблять підглядати у телефони нардепів. Проте, скандалу це не загасило. Загалом було оприлюднено близько десятка бесід Яременка з жінками.

Робота Киви у сесійній залі

Ще більш нестриманим виявився одіозний нардеп від "За життя" Ілля Кива. Після телефонної розмови з одеською моделлю він прямо у сесійній залі почав торкатися своїх геніталій.

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Спочатку нардеп заявив, що відео змонтовано. Але згодом зізнався, що це кохання.



Ілля Кива у сесійній залі

Потім він знову розважався у сесійній залі Верховної Ради. Кива дивився на телефоні шокуючий відеоролик, де напівроздягнений тренер сів на спортсмена.

Відео: Кива знову дивився у Раді пікантне відео

Детектор брехні для "слуг"

У перші місяці роботи нову Раду охопили не тільки секс-скандали. На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.

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Зокрема, за даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують приблизно 1 мільйон гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Через це нардепи від Слуги народу по черзі проходили перевірку на детекторі брехні.

Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі

Скандали у "Слузі народу"

Через внутрішні фракційні скандали зі "Слуги народу" в перші місяці роботи виключили одразу трьох депутатів-мажоритарників. Романа Іванісова – через групове зґвалтування 25 років тому. Анну Скороход – за те, що не голосувала разом із фракцією та пропонувала "грошову винагороду" колегам. Антона Полякова – за критику фракції.



Антон Поляков і Анна Скороход



Ображений нардеп Поляков після цього оприлюднив чотирихвилинний аудіозапис, на якому нібито інший представник "Слуги народу" Юрій Корявченков, відомий за сценічним псевдонімом "Юзік", розмовляє з керівником поліції Кривого Рогу і згадує місцевих політиків Юрія Вілкула і Костянтина Глібова. У розмові також кілька разів згадується Державне бюро розслідувань.

Юрій Корявченков згодом підтвердив, що у вересні спілкувався з правоохоронцями Кривого Рогу, проте заявив, що розмова стосувалася нелегального грального бізнесу та боротьби з наркоторгівлею. Він заперечив, що погрожував залучити правоохоронні органи проти опонентів чинної влади.