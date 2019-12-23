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      Тимошенко з хот-догом та погрози Киви: найкумедніші курйози року в одному відео

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      Хто з політиків потрапляв у курйозні ситуації? / 24 канал

      2019-й рік запам’ятався також низкою смішних ситуацій, у яких опинялися як українські політики зі стажем, так і нардепи-новачки. Згадуємо їхні найцікавіші обмовки та ляпи за рік, який минає.

      Тимошенко з "улюбленим" хот-догом

      На що лиш не йшли українські політики, аби привернути увагу "простого народу" під час передвиборчої кампанії. Так, Юлія Тимошенко незадовго до виборів навіть купила хот-дог на одній із заправок. Звісно, відео такої "звичної" для Юлії Володимирівни справи опинилося в усіх соцмережах політикині з уточненням, що цей фаст-фуд – її улюблений.

      При цьому Тимошенко з хот-догом у руках мала досить збентежений вигляд і попросила продавчиню "не казати, що це – їй". Чи з’їла його зрештою тодішня кандидатка у президенти – невідомо, однак, що їй вдалося точно – це привернути увагу українців: мережа вибухнула фотожабами та мемами.

      Увага! Доскрольте до кінця статті, щоб побачити відео з усіма ляпами!

      "ШОК! Порошенко зриває шапки і щипає за носа"

      З такими заголовками низка не найякісніших ЗМІ подали новину з зустрічі тодішнього кандидата у президенти Петра Порошенка з виборцями у Запоріжжі. Так, у соцмережах справді з’явилося відео, як п’ятий президент зриває шапку з дівчини у натовпі. Проте пізніше у АП пояснили: це була випадковість.

      Тоді ж Порошенко справді ущипнув за носа чоловіка. Це виглядало кумедно, однак стверджувати, що це було зроблено навмисно, підстав немає.

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      Зеленський і КОНЦЕРТ Укроборонпром

      Запам’ятався і Володимир Зеленський, який, уже у статусі президента України, під час наради у Харкові назвав Укроборонпром "концертом" (очевидно, маючи на увазі "концерн"). І зробив він це не один раз.

      "Слуга народу" з "Коломойського" району

      Також у низку курйозних історій встигли потрапити і новоспечені нардепи. Так, один із "Слуг народу" на запитання журналістки про його діяльність до парламенту відповів, що був фермером у "Коломойському" районі. Правда, на мить депутат замислився і уточнив, що район насправді Коломийський. Але лише на мить – після цього ще раз назвав його на честь Ігоря Валерійовича.

      Депутат назвав район на честь олігарха: відео

      Тищенко та "надувна лялька"

      Ще один нардеп-початківець від "Слуги народу" Микола Тищенко вигадав оригінальне пояснення формули Штайнмаєра. Так, він порівняв її з… інструкцією до надувної ляльки. При цьому сама Україна в цій історії, на думку нардепа, є "насосом".

      "... я зрозумів, що це нам збудували не країну, а такий насос, який щось там качає. Накачує. Я порівнюю сьогодні Україну нашу рідну, що нам побудували наші попередники, з насосом, де куди не візьмеш, все щось не працює... от надувну ляльку ви берете, ви знаєте, як з нею впоратися? Ні ... От я розумію, що формула ця Штайнмаєра – це інструкція".

      Хто прем’єр?

      Улюбленим заняттям парламентських журналістів на початку скликання Ради було задавати нардепам-новачкам незручні і, водночас, абсолютно логічні запитання на які, здавалося б, людям з мандатом соромно не знати відповіді. Проте останні часом мали вигляд студентів, які не підготувалися до пари, а медійники – викладачів, які "валять".

      Наприклад, народний депутат від "Слуги народу" Артем Дмитрук так і не зміг відповісти, кого обрали прем’єр-міністром (за якого і він щойно голосував).

      Ви ж самі бачили, всім уже відомо... Я знаю, що це гарний спеціаліст, фахова доволі людина. Взагалі всі люди, які призначалися на міністерські посади, фахові доволі люди,
      – зазначив він, так і не назвавши ім’я політика.

      Нардеп не відповів, кого обрали прем'єр-міністром: відео

      Неординарні погрози від Іллі Киви

      Ілля Кива відомий досить специфічною поведінкою як у залі парламенту, так і за його межами. Однак, чи не найбільше цього року потішили українців його погрози під час засідання аграрного комітету щодо законопроєкту про ринок землі.

      Так, у розпалі суперечки з колегою Андрієм Мотовиловцем, Кива погрожував з'їсти останнього.

      "Я тебя съем, ты понял?! Я тебя нах*й съем!", – люто вигукував Кива допоки його не відтягли в бік інші депутати.

      Кива
      Ілля Кива відомий неординарною поведінкою / Главком

      Також Кива доволі специфічно оцінив виконання своїх обов’язків новообраними нардепами.

      Я прошу прощения... Одни п***рам пишут, другие шлюхам. Кого вы сюда понабирали, люди образованные?!,
      – зауважив він, не стримуючись при цьому від сміху.

      Очевидно, при цьому нардеп мав на увазі скандал, у який потрапив його колега Богдан Яременко: його "застукали" за перепискою з повією під час засідання.

      Кличко: непідйомна "діджиталізейшн" і "чорний" ляп

      Звісно, підбірка була б неповною без цитат автора низки мемів, мера Києва, Віталія Кличка. Так, під час виступу на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі не зміг з першого разу вимовити слово "digitalization" ("діджиталізація"), чим викликав сміх присутніх у залі. Проте міського голову це не збентежило: він посміявся разом з усіма і, зробивши паузу, зрештою "подолав" це слово.

      Цікаво: Кличко зареєструвався у TikTok: перше відео мера Києва порвало мережу

      Також потішив мережу дещо "чорний" ляп Кличка. В ефірі одного із телеканалів він озвучив дані, що стосуються ситуації з інтенсивною терапією в столичних лікарнях "швидкої" допомоги, припустившись помилки у цифрах.

      "... Якщо раніше кожна шоста людина, яка потрапила в інтенсивну терапію, помирала. Зараз – тільки кожна друга. Це дуже важливо, ми піднімаємо рівень, ми рятуємо життя людей", – з гордістю говорить Кличко, очевидно, не зрозумівши, що другий його варіант – не надто позитивний.

      Дивіться всі курйози політиків у одному відео

       

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Новини політики Статті Публікації Курйозні новини Віталій Кличко Ілля Кива Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Володимир Зеленський
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