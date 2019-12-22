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      Кличко зареєструвався у TikTok: перше відео мера Києва порвало мережу

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      Віталій Кличко / Getty Images

      Мер Києва Віталій Кличко вирішив не відставати від світових трендів і також зареєструвався у соцмережі TikTok.

      Перше відео, яке опублікував київський міський голово вийшло доволі святковим. Більше того, з’явилося воно у День святого Миколая.

      Цікаво! Лідер Scorpions Клаус Майне разом із Кличком прогулявся Києвом і заспівав з вуличним музикантом: відео

      Поки на акаунті Кличка розміщується лише одне відео. Проте чиновник уже має майже 2 тисячі підписників і 5,5 тисяч уподобань. 

      Кличко, TikTok, відео
      Профіль Віталія Кличка у TikTok

      Цікаво, що нещодавно у Індії завдяки додатку TikTok одній із місцевих жительок вдалося знайти "безвісти зниклого" чоловіка.

      Що таке TikTok? Це заснована у Китаї соціальна мережа. Дозволяє вона користувачам створювати короткі музичні відео, прямі ефіри та обмінюватися повідомленнями. Щодня TikTok набирає популярність і у інших країнах світу, зокрема в Україні. Додаток TikTok уже став одним із найбільш завантажуваних. Сьогодні тут зареєстровано понад 500 мільйонів осіб із 150 країн світу.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Техно Новини Техно Віталій Кличко Мережа Додатки
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