Кличко зареєструвався у TikTok: перше відео мера Києва порвало мережу

Мер Києва Віталій Кличко вирішив не відставати від світових трендів і також зареєструвався у соцмережі TikTok.

Перше відео, яке опублікував київський міський голово вийшло доволі святковим. Більше того, з’явилося воно у День святого Миколая.

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Поки на акаунті Кличка розміщується лише одне відео. Проте чиновник уже має майже 2 тисячі підписників і 5,5 тисяч уподобань.



Профіль Віталія Кличка у TikTok

Цікаво, що нещодавно у Індії завдяки додатку TikTok одній із місцевих жительок вдалося знайти "безвісти зниклого" чоловіка.

Що таке TikTok? Це заснована у Китаї соціальна мережа. Дозволяє вона користувачам створювати короткі музичні відео, прямі ефіри та обмінюватися повідомленнями. Щодня TikTok набирає популярність і у інших країнах світу, зокрема в Україні. Додаток TikTok уже став одним із найбільш завантажуваних. Сьогодні тут зареєстровано понад 500 мільйонів осіб із 150 країн світу.