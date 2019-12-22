08:26
22 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, 21 декабря
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, 21 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Кличко зарегистрировался в TikTok: первое видео мэра Киева порвало сеть

      337 Читати новину українською
      Виталий Кличко / Getty Images

      Мэр Киева Виталий Кличко решил не отставать от мировых трендов и также зарегистрировался в соцсети TikTok.

      Первое видео, которое опубликовал киевский городской председатель получилось довольно праздничным. Более того, появилось оно в День святого Николая.

      Интересно! Лидер Scorpions Клаус Майне вместе с Кличко прогулялся по Киеву и спел с уличным музыкантом: видео

      Пока на аккаунте Кличко размещено только одно видео. Однако чиновник уже имеет почти 2 тысячи подписчиков и 5,5 тысяч лайков.

      Кличко, TikTok, відео
      Профиль Виталия Кличко в TikTok

      Интересно, что недавно в Индии благодаря приложению TikTok одной из местных жительниц удалось найти "без вести пропавшего" мужа.

      Что такое TikTok? Это основанная в Китае социальная сеть. Позволяет она пользователям создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Ежедневно TikTok набирает популярность и в других странах мира, включая Украину. Приложение TikTok уже стало одним из самых загружаемых. Сегодня здесь зарегистрировано более 500 миллионов человек из 150 стран мира.

      День святой Анны: искренние поздравления в прозе и стихах
      сегодня
      1503
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Техно Техно Приложения Сеть Виталий Кличко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      21 декабря , 23:00 Отмена депутатской неприкосновенности: что на самом деле приняли парламентарии
      Анна Калюжна 290
      21 декабря , 22:10 Главные новости 21 декабря: детали нового газового контракта и закрытие игорных заведений
      Ірина Вихрущ 389
      21 декабря , 19:00 Що криється за стосунками Білецького і Авакова
      Антон Голобородько 682
      21 декабря , 17:00 Луценко включився у сценарій Кремля в Україні: що задумав ексгенпрокурор
      Сергій Лещенко 1149
      21 декабря , 14:38 Контракт о транзите газа: Кабмин опубликовал текст протокола встречи
      Ірина Кошанська 358
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук