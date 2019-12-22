Кличко зарегистрировался в TikTok: первое видео мэра Киева порвало сеть

Мэр Киева Виталий Кличко решил не отставать от мировых трендов и также зарегистрировался в соцсети TikTok.

Первое видео, которое опубликовал киевский городской председатель получилось довольно праздничным. Более того, появилось оно в День святого Николая.

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Пока на аккаунте Кличко размещено только одно видео. Однако чиновник уже имеет почти 2 тысячи подписчиков и 5,5 тысяч лайков.



Профиль Виталия Кличко в TikTok

Интересно, что недавно в Индии благодаря приложению TikTok одной из местных жительниц удалось найти "без вести пропавшего" мужа.

Что такое TikTok? Это основанная в Китае социальная сеть. Позволяет она пользователям создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Ежедневно TikTok набирает популярность и в других странах мира, включая Украину. Приложение TikTok уже стало одним из самых загружаемых. Сегодня здесь зарегистрировано более 500 миллионов человек из 150 стран мира.