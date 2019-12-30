Чи давали "слугам народу" хабар: коментар Василевської-Смаглюк

Скандал довкола ймовірної корупції у "Слузі народу" викликав неабиякий резонанс у суспільстві. Одинадцятьох нардепів з фінансового комітету запідозрили в отриманні хабаря від депутата групи "За майбутнє" Антона Яценка. Аби перевірити, чи дійсно нардепи брали хабар, Зеленський спробував відправити їх на перевірку поліграфом. Чи є корупція у "Слузі народу" – читайте далі.

Як сказала нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у прямому ефірі програми "Після всього" на 24 каналі, цей випадок є другим, після законів 16 січня, коли нардепів намагаються притягнути до кримінальної відповідальності за колективне голосування.

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Вона підкреслила, що корупція могла бути серед її колег. Нардепка утрималася від голосування, адже напередодні вирішили, що окрім майданчиків оцінників прибрати ще й інші прокладки. Раніше вона заявила, що не голосувала за законопроєкт, бо не визначилася зі своєю позицією щодо нього та додала, що жодних домовленостей не було.

Якби мені було відомо, чи я стала свідком того, що хтось комусь пропонував якісь гроші, то я за законом мала б повідомити про це НАБУ. Мені про це нічого не відомо, але мені здається, що це могло мати місце. Однак конкретними фактами я не володію,

– пояснила Ольга Василевська-Смаглюк.

Про який законопроєкт йдеться?На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.



Зокрема, за даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують приблизно 1 мільйон гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Вона додала, що слідчі дії у цій справі проводяться і її часто викликають на допит до НАБУ. Однак найцікавіше, що у фракції й досі не знають, хто звернувся до Зеленського з інформацією про можливу корупцію.

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