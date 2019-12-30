23:47
30 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Захарову відкачали після корпоративу. Ізоляція Росії
      Вєсті Кремля
      20:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Хто виконав бажання Зеленського. Творчий Кличко
      Вєсті.UA
      19:35, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Чи давали "слугам народу" хабар: коментар Василевської-Смаглюк

      46 Читать новость на русском
      Нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк / www.segodnya.ua

      Скандал довкола ймовірної корупції у "Слузі народу" викликав неабиякий резонанс у суспільстві. Одинадцятьох нардепів з фінансового комітету запідозрили в отриманні хабаря від депутата групи "За майбутнє" Антона Яценка. Аби перевірити, чи дійсно нардепи брали хабар, Зеленський спробував відправити їх на перевірку поліграфом. Чи є корупція у "Слузі народу" – читайте далі.

      Як сказала нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у прямому ефірі програми "Після всього" на 24 каналі, цей випадок є другим, після законів 16 січня, коли нардепів намагаються притягнути до кримінальної відповідальності за колективне голосування.

      Важливо! Ліквідація "майданчиків Яценка": реакція нардепа та як тепер оцінюватимуть нерухомість

      Вона підкреслила, що корупція могла бути серед її колег. Нардепка утрималася від голосування, адже напередодні вирішили, що окрім майданчиків оцінників прибрати ще й інші прокладки. Раніше вона заявила, що не голосувала за законопроєкт, бо не визначилася зі своєю позицією щодо нього та додала, що жодних домовленостей не було.

      Якби мені було відомо, чи я стала свідком того, що хтось комусь пропонував якісь гроші, то я за законом мала б повідомити про це НАБУ. Мені про це нічого не відомо, але мені здається, що це могло мати місце. Однак конкретними фактами я не володію,
      – пояснила Ольга Василевська-Смаглюк.

      Про який законопроєкт йдеться?На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.

      Зокрема, за даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують приблизно 1 мільйон гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

      Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

      • Ірина Аллахвердієва;
      • Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;
      • Дар'я Володіна;
      • Юлія Діденко;
      • Олександр Дубінський;
      • Вікторія Кінзбурська;
      • Олексій Ковальов;
      • Ганна Колісник;
      • Олексій Леонов;
      • Анастасія Ляшенко;
      • Євген Петруняк.

      Вона додала, що слідчі дії у цій справі проводяться і її часто викликають на допит до НАБУ. Однак найцікавіше, що у фракції й досі не знають, хто звернувся до Зеленського з інформацією про можливу корупцію. 

      Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі

      Штрафи "євробляхарям" відтермінували: закон вже опубліковано
      сьогодні
      7612
      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Гроші Корупція Віталій Хомутиннік АМКУ НАБУ "Слуг народу" перевірять на поліграфі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:32 Трамп, Гонконг і повернення українських моряків: найважливіші міжнародні підсумки 2019 року
      Марія Савчук 85
      сьогодні , 22:21 Головні новини 30 грудня: обмін полоненими, переговори "Нафтогазу" та "Газпрому"
      Наталія Пристанська 447
      13 грудня , 20:10 Електричний камін у дитячій: як облаштувати затишок для найрідніших
      1278
      сьогодні , 22:00 Итоги года в Африке, Азии, России
      Іван Яковина 171
      сьогодні , 21:01 Найважливіші відкриття в медицині у 2019 році
      Анастасія Лукашевська 1106
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук