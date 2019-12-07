Ліквідація "майданчиків Яценка": реакція нардепа та як тепер оцінюватимуть нерухомість

Верховна Рада скасувала мільярдну корупційну схему нардепа Антона Яценка. Ту саму, через яку "слуги народу" по черзі проходили поліграф. Тож як тепер українці звірятимуть вартість своєї нерухомості, та чим закінчилися історія з поліграфом – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Тож як тепер українці звірятимуть вартість своєї нерухомості, та чим закінчилися історія з поліграфом – з'ясовували журналісти 24 каналу.

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Що відомо про корупційний скандал у "Слузі народу"

Нардепів "Слуги народу" запідозрили в отриманні хабаря, від 30 до 50 тисяч доларів, за затягування розгляду законопроєкту, який мав би ліквідувати корупційну схему в оцінці нерухомості.

Мова йде про чотири електронні майданчики, які заробляли на тому, що лише завантажували звіт про вартість нерухомості в базу Фонду держмайна. І брали до 1,8 тисячі гривень за одну таку операцію. А це – по мільйону гривень щодня.

За даними журналістів "Наші гроші", усі чотири фірми пов'язані з нардепом Антоном Яценком. І власне після грандіозного скандалу з поліграфом Верховна Рада таки ліквідувала цю схему здирництва.



Народний депутат Антон Яценко

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми:

• Ірина Аллахвердієва;

• Ольга Василевська-Смаглюк;

• Дар'я Володіна;

• Юлія Діденко;

• Олександр Дубінський;

• Вікторія Кінзбурська;

• Олексій Ковальов;

• Ганна Колісник;

• Олексій Леонов;

• Анастасія Ляшенко;

• Євген Петруняк.

Ще двоє депутатів не голосували з інших причин:

• Елла Рєпіна – не була на засіданні;

• Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.

Як тепер оцінюватимуть нерухомість

Тож до 1 лютого 2020 року Фонд держмайна має відключити славнозвісні електронні майданчики Яценка від Єдиної бази. Сам Яценко вдає, що через це не переживає. А до 1 липня того ж року єдина база Фонду держмайна має стати відкритою для всіх.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк пояснив, що у кожного громадянина буде можливість самостійно здійснювати оцінку і робити це безкоштовно. Оцінювач знадобиться лише в тому випадку, якщо власник нерухомості не погодиться з вартістю, яку система обрахує автоматично.

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А що тоді з депутатами монобільшості, яким пропонували хабарі за саботаж цього законопроєкту? Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що всі їхні депутати з податкового комітету пройшли поліграф.

Нічого не підтвердилось. Але все одно є справа НАБУ та САП. Вони зараз йдуть по слідчому процесу,

– запевнив він.

Зазначимо, що результати перевірки більшості депутатів не оприлюднили. Посилаючись на те, що це були слідчі дії антикорупційних органів.

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