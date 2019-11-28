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      ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Хто з нардепів просуває інтереси бізнесменів та олігархів

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      В Україні термін "лобісти" сприймають негативно. Адже депутати, які мають відстоювати інтереси громадян, зазвичай працюють над просуванням лише волі олігархів чи бізнесменів. Хто з народних обранців є явниими лобістами української еліти – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      В Україні лобізм має тіньовий характер. Політики у раді постійно просувають необхідні їм закони чи правки, переслідують свої меркантильні цілі, нівелюючи інтереси бізнесу та суспільства в цілому. І отримують за це чималенькі відкати.

      Зверніть увагу! Яка фракція найбільше прогулює роботу в Раді

      ► Антон Яценко економить на відкатах. Він – сам собі лобіст. І політична діяльність не заважає йому бути вправним підприємцем.

      Антон Яценко
      Народний депутат Антон Яценко

      Депутат просунув схему і заробляв на тому, що брав гроші за оцінку майна. Усі деталі про оцінку нерухомості, майданчики та схеми читайте у матеріалі 24 каналу: "Ціни на нерухомість штучно знижують, дурячи бюджет на мільйони гривень: схема". 

      Важливо! За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоїть, зокрема, нардеп Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським, у нинішній – представник групи "За майбутнє")


      Як працює схема

      ► Істерична жага до власних правок щодо закону, який відокремив газотранспортну систему від "Нафтогазу", вмить зробила популярною Анну Скороход. 

      У "Слузі народу" запевнили, що правки нардепки робили узгоджену модель газового закону неможливою. Однопартійці звинуватили її у підіграванні російському "Газпрому". 

      Анна Скороход
      Народна депутатка Анна Скороход

      А голова фракції Давид Арахамія заявив, що депутатка неодноразово носила своїм колегам гроші у конвертах і назвав Скороход лобісткою чиїхось інтересів.

      Чому спалахнув скандал зі Скороход?Вона напередодні втрапила у 2 гучних скандали. Так, під час голосування щодо законопроєкту №2239-1 нардепка розплакалась, бо її правки не захотіли розглядати. Другий скандал за її участю теж відбувся в Раді: парламентарка вийшла до трибуни та заявила, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції "Слуга народу".

      Скороход, зокрема, вважає, що затримання її чоловіка правоохоронцями та власна позиція щодо голосування у парламенті – пов'язані. Фракція "Слуги народу" 15 листопада проголосувала за виключення зі своїх лав Анни Скороход через порушення домовленостей – голосування всупереч думці фракції.

      ► У парламенті є цілі лобістські групи інтересів олігархів. Найпопулярніші, звісно ж, у Ігоря Коломойського – це осередок "Слуги народу" на чолі з Олександром Дубінським.

      "Це депутатська група "За майбутнє" Ігоря Валерійовича. Є дві групи, які орієнтовані на нього і лобіюють інтереси "Приватбанку", – зазначив Сергій Фурса, інвестиційний банкір.

      ► В топі парламентської активності – лобісти волі Кремля. Це ціла фракція "Опозиційної платформи – За життя".

      ► А от Максим Бужанський взагалі не дотримується однієї лінії – лобіює інтереси як Коломойського, так і Портнова. Депутат-мажоритарник пройшов у парламент зі "Слугою народу", проте за риторикою більше схожий на осередок ОПЗЖ в пропрезидентській партії.

      Максим Бужанський
      Максим Бужанський

      І замість того, аби займатись питаннями свого округу, Бужанський ганяється за активістами, звинувачує генпрокурора у непрофесійності і підтанцьовує під дудку телеканалів Медведчука.

      Цікаво! Вихід депутатів зі "Слуги народу": чому це комедія та де тут кримінал

      У практиці Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу лобізм не є ганебним явищем, тому що працює відкрито. Фахівці діють в рамках законодавства, платять податки,

      До того ж, не лише фінансують представницьку діяльність політиків, а й беруть безпосередню участь у процесі законотворчості. Але українські політики до таких кроків ще не готові.

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Слуга народу Новини політики Верховна Рада Анна Скороход Яценко Антон Володимирович Олександр Дубінський Ігор Коломойський Опозиційна платформа – За життя
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