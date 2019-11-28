Хто з нардепів просуває інтереси бізнесменів та олігархів

В Україні термін "лобісти" сприймають негативно. Адже депутати, які мають відстоювати інтереси громадян, зазвичай працюють над просуванням лише волі олігархів чи бізнесменів. Хто з народних обранців є явниими лобістами української еліти – з'ясовували журналісти 24 каналу.

В Україні лобізм має тіньовий характер. Політики у раді постійно просувають необхідні їм закони чи правки, переслідують свої меркантильні цілі, нівелюючи інтереси бізнесу та суспільства в цілому. І отримують за це чималенькі відкати.

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► Антон Яценко економить на відкатах. Він – сам собі лобіст. І політична діяльність не заважає йому бути вправним підприємцем.



Народний депутат Антон Яценко

Депутат просунув схему і заробляв на тому, що брав гроші за оцінку майна. Усі деталі про оцінку нерухомості, майданчики та схеми читайте у матеріалі 24 каналу: "Ціни на нерухомість штучно знижують, дурячи бюджет на мільйони гривень: схема".

Важливо! За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоїть, зокрема, нардеп Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським, у нинішній – представник групи "За майбутнє")





Як працює схема

► Істерична жага до власних правок щодо закону, який відокремив газотранспортну систему від "Нафтогазу", вмить зробила популярною Анну Скороход.

У "Слузі народу" запевнили, що правки нардепки робили узгоджену модель газового закону неможливою. Однопартійці звинуватили її у підіграванні російському "Газпрому".



Народна депутатка Анна Скороход

А голова фракції Давид Арахамія заявив, що депутатка неодноразово носила своїм колегам гроші у конвертах і назвав Скороход лобісткою чиїхось інтересів.

Чому спалахнув скандал зі Скороход?Вона напередодні втрапила у 2 гучних скандали. Так, під час голосування щодо законопроєкту №2239-1 нардепка розплакалась, бо її правки не захотіли розглядати. Другий скандал за її участю теж відбувся в Раді: парламентарка вийшла до трибуни та заявила, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції "Слуга народу".



Скороход, зокрема, вважає, що затримання її чоловіка правоохоронцями та власна позиція щодо голосування у парламенті – пов'язані. Фракція "Слуги народу" 15 листопада проголосувала за виключення зі своїх лав Анни Скороход через порушення домовленостей – голосування всупереч думці фракції.

► У парламенті є цілі лобістські групи інтересів олігархів. Найпопулярніші, звісно ж, у Ігоря Коломойського – це осередок "Слуги народу" на чолі з Олександром Дубінським.

"Це депутатська група "За майбутнє" Ігоря Валерійовича. Є дві групи, які орієнтовані на нього і лобіюють інтереси "Приватбанку", – зазначив Сергій Фурса, інвестиційний банкір.

► В топі парламентської активності – лобісти волі Кремля. Це ціла фракція "Опозиційної платформи – За життя".

► А от Максим Бужанський взагалі не дотримується однієї лінії – лобіює інтереси як Коломойського, так і Портнова. Депутат-мажоритарник пройшов у парламент зі "Слугою народу", проте за риторикою більше схожий на осередок ОПЗЖ в пропрезидентській партії.



Максим Бужанський

І замість того, аби займатись питаннями свого округу, Бужанський ганяється за активістами, звинувачує генпрокурора у непрофесійності і підтанцьовує під дудку телеканалів Медведчука.

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У практиці Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу лобізм не є ганебним явищем, тому що працює відкрито. Фахівці діють в рамках законодавства, платять податки,

До того ж, не лише фінансують представницьку діяльність політиків, а й беруть безпосередню участь у процесі законотворчості. Але українські політики до таких кроків ще не готові.