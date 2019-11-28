Кто из нардепов продвигает интересы бизнесменов и олигархов

В Украине термин "лоббисты" воспринимают негативно. Ведь депутаты, которые должны отстаивать интересы граждан, обычно работают над продвижением только воли олигархов или бизнесменов. Кто из народных избранников является явным лоббистом украинской элиты – выясняли журналисты 24 канала.

В Украине лоббизм имеет теневой характер. Политики в Раде постоянно продвигают необходимые им законы или поправки, преследуют свои меркантильные цели, нивелируя интересы бизнеса и общества в целом. И получают за это немалые откаты.

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► Антон Яценко экономит на откатах. Он - сам себе лоббист. И политическая деятельность не мешает ему быть умелым предпринимателем.



Народный депутат Антон Яценко

Депутат просунул схему и зарабатывал на том, что брал деньги за оценку имущества. Все детали об оценке недвижимости, площадках и схемах читайте в материале 24 канала: "Цены на недвижимость искусственно снижают, обманывая бюджет на миллионы гривен: схема".

Важно! По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоит, в частности, нардеп Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским, в нынешней - представитель группы "За будущее").





Как работает схема

► Истерическая жажда к собственным поправкам к закону, который отделил газотранспортную систему от "Нафтогаза", моментально сделала популярной Анну Скороход.

В "Слуге народа" заверили, что правки нардепки делали согласованную модель газового закона невозможной. Однопартийцы обвинили ее в подыгрывании российскому "Газпрому".



Народный депутат Анна Скороход

А председатель фракции Давид Арахамия заявил, что депутат неоднократно носила своим коллегам деньги в конвертах и ​​назвал Скороход лоббисткой чьих-то интересов.

Почему вспыхнул скандал со Скороход?

Она попала в 2 громких скандала. Так, во время голосования по законопроекту №2239-1 нардепка расплакалась, потому что ее правки не захотели рассматривать. Второй скандал с ее участием тоже состоялся в Раде: парламентарий вышла к трибуне и заявила, что против нее оказывается давление со стороны лидеров фракции "Слуга народа".



Скороход, в частности, считает, что задержание ее мужа правоохранителями и собственная позиция по голосованию в парламенте - связаны. Фракция "Слуги народа" 15 ноября проголосовала за исключение из своих рядов Анны Скороход из-за нарушения договоренностей - голосования вопреки мнению фракции.

► В парламенте есть целые лоббистские группы интересов олигархов. Самые популярные, конечно же, у Игоря Коломойского - это ячейка "Слуги народа" во главе с Александром Дубинским.

"Это депутатская группа "За будущее" Игоря Валерьевича. Есть две группы, которые ориентированы на него и лоббируют интересы "Приватбанка", - отметил Сергей Фурса, инвестиционный банкир.

► В топе парламентской активности - лоббисты воли Кремля. Это целая фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь".

► А вот Максим Бужанский вообще не придерживается ни одной линии - лоббирует интересы как Коломойского, так и Портнова. Депутат-мажоритарщик прошел в парламент со "Слугой народа", однако по риторике больше похож на центр ОПЗЖ в пропрезидентской партии.



Максим Бужанский

И вместо того, чтобы заниматься вопросами своего округа, Бужанский гоняется за активистами, обвиняет генпрокурора в непрофессионализме и подтанцовывает под дудку телеканалов Медведчука.

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В практике Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза лоббизм не является позорным явлением, потому что работает открыто. Специалисты действуют в рамках законодательства, платят налоги.

К тому же, не только финансируют представительскую деятельность политиков, но и принимают непосредственное участие в процессе законотворчества. Но украинские политики к таким шагам не готовы.