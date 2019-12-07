Ликвидация "площадок Яценко": реакция нардепа и как теперь оценивать недвижимость

Верховная Рада отменила миллиардную коррупционную схему нардепа Антона Яценко. Ту самую, из-за которой "слуги народа" по очереди проходили полиграф. Так как теперь украинцы будут сверять стоимость своей недвижимости, и чем закончились история с полиграфом – выясняли журналисты 24 канала.

Так как теперь украинцы будут сверять стоимость своей недвижимости, и чем закончились история с полиграфом – выясняли журналисты 24 канала.

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Что известно о коррупционном скандале в "Слуге народа"

Нардепов "Слуги народа" заподозрили в получении взятки, от 30 до 50 тысяч долларов, за затягивание рассмотрения законопроекта, который должен был бы ликвидировать коррупционную схему в оценке недвижимости.

Речь идет о четырех электронных площадках, которые зарабатывали на том, что лишь загружали отчет о стоимости недвижимости в базу Фонда госимущества. И брали до 1,8 тысячи гривен за одну такую операцию. А это – по миллиону гривен ежедневно.

По данным журналистов "Наши деньги", все четыре фирмы связаны с нардепом Антоном Яценко. И собственно после грандиозного скандала с полиграфом Верховная Рада ликвидировала эту схему вымогательства.



Народный депутат Антон Яценко

Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы:

• Ирина Аллахвердиева;

• Ольга Василевская-Смаглюк;

• Дарья Володина;

• Юлия Диденко;

• Александр Дубинский;

• Виктория Кинзбурская;

• Алексей Ковалев;

• Анна Колесник;

• Алексей Леонов;

• Анастасия Ляшенко;

• Евгений Петруняк.

Еще двое депутатов не голосовали по другим причинам:

• Элла Репина – не была на заседании;

• Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.

Как теперь будут оценивать недвижимость

Поэтому до 1 февраля 2020 года Фонд госимущества должен отключить знаменитые электронные площадки Яценко от Единой базы. Сам Яценко делает вид, что из-за этого не переживает. А к 1 июля того же года единая база Фонда госимущества должна стать открытой для всех.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк объяснил, что у каждого гражданина будет возможность самостоятельно осуществлять оценку и делать это бесплатно. Оценщик понадобится лишь в том случае, если собственник недвижимости не согласится со стоимостью, которую система обсчитает автоматически.

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А что тогда с депутатами монобольшинства, которым предлагали взятки за саботаж этого законопроекта? Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что все их депутаты из налогового комитета прошли полиграф.

Ничего не подтвердилось. Но все равно есть дело НАБУ и САП. Они сейчас идут по следственному процессу,

– заверил он.

Отметим, что результаты проверки большинства депутатов не обнародовали. Ссылаясь на то, что это были следственные действия антикоррупционных органов.

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