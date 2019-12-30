Давали ли "слугам народа" взятку: комментарий Василевской-Смаглюк

Скандал вокруг вероятной коррупции в "Слуге народа" вызвал большой резонанс в обществе. Одиннадцать нардепов из финансового комитета заподозрили в получении взятки от депутата группы "За будущее" Антона Яценко. Чтобы проверить, действительно ли нардепы брали взятку, Зеленский попытался отправить их на проверку полиграфом. Есть ли коррупция в "Слуге народа" – читайте дальше.

Как сказала нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в прямом эфире программы "После всего" на 24 канале, этот случай является вторым, после законов 16 января, когда нардепов пытаются привлечь к уголовной ответственности за коллективное голосование.

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Она подчеркнула, что коррупция могла быть среди ее коллег. Нардеп воздержалась от голосования, ведь накануне решили, что кроме площадок оценщиков убрать еще и другие прокладки. Ранее она заявила, что не голосовала за законопроект, потому что не определилась со своей позицией относительно него и добавила, что никаких договоренностей не было.

Если бы мне было известно, я стала свидетелем того, что кто-то кому-то предлагал какие-то деньги, то я по закону должна была бы сообщить об этом НАБУ. Мне об этом ничего не известно, но мне кажется, что это могло иметь место. Однако конкретными фактами я не владею,

– объяснила Ольга Василевская-Смаглюк.

О каком законопроекте идет речь?

На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.



В частности, по данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют примерно 1 миллион гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

Ирина Аллахвердиева;

Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;

Дарья Володина;

Юлия Диденко;

Александр Дубинский;

Виктория Кинзбурская;

Алексей Ковалев;

Анна Колесник;

Алексей Леонов;

Анастасия Ляшенко;

Евгений Петруняк.

Она добавила, что следственные действия по этому делу проводятся и ее часто вызывают на допрос в НАБУ. Однако самое интересное, что во фракции до сих пор не знают, кто обратился к Зеленскому с информацией о возможной коррупции.

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