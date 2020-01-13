Рада может прекратить полномочия Венедиктовой 14 января

Ирина Венедиктова возглавила ГБР в конце 2019 года. На этом посту она сменила скандально известного Романа Трубу. В парламент она прошла по избирательному списку "Слуги народа" и была там третьим номером.

В Раде она председательствовала в комитете по вопросам правовой политики. Теперь новая руководительница Государственного бюро расследований должна сложить свои депутатские полномочия. За соответствующее решение парламент может проголосовать уже 14 января. Об этом сообщил Дмитрий Разумков, передает "РБК-Украина".

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Я думаю, что вопрос будет рассматриваться завтра в 14 часов. После этого мы уже сможем вынести вопрос о сложении полномочий Венедиктовой в зал,

– пояснил Разумков.

Спикер также не исключил, что в ближайшее время могут назначить нового председателя комитета по вопросам правовой политики и переизбрать председателя комитета по вопросам внешней политики.

Интересно! Вместо народного депутата от "Слуги народа" Ирины Венедиктовой, которую назначили исполняющей обязанности директора Госбюро расследований, в Верховную Раду зайдет Александр Санченко. Он был №137 в партийном списке "Слуги народа" на внеочередных выборах в Раду в 2019 году. Санченко – директор по взаимодействию с госорганами и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend, основал и руководит конкурсом красоты "СтудМис Украины".