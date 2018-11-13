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      "Слуга народа" стала второй партией в стране, – исследование

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / tsn.ua

      Партия "Слуга народа" сатирика Владимира Зеленского заняла бы второе место на парламентских выборах, если бы они состоялись в следующее воскресенье.

      По результатам социологического исследования электоральных настроений украинцев, проведенного Киевским международным институтом социологии, Центром им. Разумкова и социологической группой "Рейтинг", ее готовы поддержать 11,4% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Первое место заняла бы "Батькивщина" (21,7%). Пятипроцентный барьер также преодолевают "Гражданская позиция" (9,8%), "Оппозиционный блок" (9,2%), МЧП "Солидарность" (8,1%) и "Радикальная партия" (7,0% ).

      При этом социологи отмечают, что рейтинг "Слуги народа" за последние полугода вырос на 6%: в марте ее поддерживали 5% избирателей. Среди мотивов голосования за эту политическую силу респонденты чаще всего называют симпатию к лидеру.

      "О выборе с учетом симпатии к лидеру говорят в первую очередь избиратели "Слуги народа". Так, 43% говорят, что эту партию они выбирают из-за симпатии к лидеру", – отметил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович во время пресс-конференции 13 ноября.

      По данным исследования, в выборах в Верховную Раду однозначно будут участвовать 41% опрошенных, еще 30% – скорее пойдут голосовать.

      Что касается президентского рейтинга, то в нем Зеленский занимает второе место с 11,4%, опережая Петра Порошенко, у которого 10,3% поддержки. Лидер – Юлия Тимошенко (20,7%).

      Аудитория опроса – население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 10 тысяч респондентов. Исследование было проведено 19 октября – 2 ноября методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0%.

      Теги: Новости политики социологическое исследование Парламентские выборы в России-2016 Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Слуга народа
      Источник: 24 Канал
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