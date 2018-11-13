"Слуга народу" стала другою партією країни, – дослідження

Партія "Слуга народу" сатирика Володимира Зеленського посіла б друге місце на парламентських виборах, якби вони відбулися наступної неділі.

За результатами соціологічного дослідження щодо електоральних настроїв українців, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, Центром ім. Разумкова та соціологічною групою "Рейтинг", її готові підтримати 11,4% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Перше місце посіла б "Батьківщина" (21,7%). П’ятивідсотковий бар’єр також долають "Громадянська позиція" (9,8%), "Опозиційний блок" (9,2%), БПП "Солідарність" (8,1%) та "Радикальна партія" (7,0%).

При цьому соціологи зазначають, що рейтинг "Слуги народу" за останні близько півроку зріс на 6%: у березні її підтримували 5% виборців. Серед мотивів голосування за цю політичну силу респонденти найчастіше називають симпатію до лідера.

"Про вибір з урахуванням симпатії до лідера говорять у першу чергу виборці "Слуги народу". Так, 43% кажуть, що цю партію вони обирають через симпатію до лідера", – зазначив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович під час прес-конференції 13 листопада.

За даними дослідження, у виборах до Верховної Ради однозначно братимуть участь 41% опитаних, ще 30% – швидше підуть голосувати.

Що стосується президентського рейтингу, то в ньому Зеленський посідає друге місце з 11,4%, випереджаючи Петра Порошенка, у якого 10,3% підтримки. Лідер – Юлія Тимошенко (20,7%).

Аудиторія опитування – населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 10000 респондентів. Дослідження було проведене 19 жовтня – 2 листопада методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,0%.