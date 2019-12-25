"Слуга народа" Устенко сделал неожиданное заявление о Крыме

Депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что Российская Федерация напала на Украину в 2014 году из-за принятия закона о языке.

Такое мнение он озвучил в прямом эфире телеканала "Наш" во время разговора с народным депутатом от партии "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко.

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Во время спора Устенко вспомнил события, которые произошли в период Революции Достоинства в 2014 году.

В 2014 году был принят закон о языке. После этого спровоцировались все эти действия в Крыму. После этого Российская Федерация вошла в Крым,

– сказал "слуга народа".

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Отметим, что языковой закон авторства депутатов от "Партии регионов" Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят Верховной Радой в июле 2012 года. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

24 февраля 2014 года парламент проголосовал за отмену этого закона. Однако Александр Турчинов, который был в то время исполняющим обязанности председателя Верховной Рады и исполняющим обязанности президента, отказался подписывать это решение.

Языковой закон официально утратил силу лишь 28 февраля 2018 года при президенте Петре Порошенко.

Что известно об Алексее Устенко?В Верховную Раду попал под номером 86 в списке "Слуги народа". До этого занимал должность председателя инвестиционного направления ООО "Агродженерейшн". Сейчас является председателем подкомитета по вопросам рентных платежей, экологического налога и налогообложения АПК комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.