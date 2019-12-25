"Слуга народу" Устенко зробив несподівану заяву про Крим

Депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Устенко заявив, що Російська Федерація напала на Україну у 2014 році через прийняття закону про мову.

Таку думку він озвучив в прямому ефірі телеканалу "Наш" під час розмови з народним депутатом від партії "Європейська солідарність" Олексієм Гончаренком.

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Під час суперечки Устенко згадав події, які сталися в період Революції Гідності у 2014 році.

В 2014 році був прийнятий закон про мову. Після цього спровокувалися всі ці дії в Криму. Після цього Російська Федерація зайшла до Криму,

– сказав "слуга народу".

Заява Олексія Устенка про анексію Криму: дивіться відео

Зазначимо, що мовний закон авторства депутатів від "Партії регіонів" Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка був схвалений Верховною Радою в липні 2012 року. Він передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.



24 лютого 2014 року парламент проголосував за скасування цього закону. Проте Олександр Турчинов, який був на той час виконувачем обов'язків голови Верховної Ради та виконувачем обов'язків президента, відмовився підписувати це рішення.

Мовний закон офіційно втратив чинність лише 28 лютого 2018 року за президентства Петра Порошенка.

Що відомо про Олексія Устенка? До Верховної Ради потрапив під номером 86 у списку "Слуги народу". До цього обіймав посаду голови інвестиційного напрямку ТОВ "Агродженерейшн". Нині є головою підкомітету з питань рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.