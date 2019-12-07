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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
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      24 Канал Програми Крим.Реалії
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Президент Казахстану відповів на питання про Крим: обурлива заява

      Крим.Реалії 372 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – Міністерство зовнішніх справ обурені заявою Президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва. Той в інтерв'ю наголосив, що не вважає дії Росії у Криму 2014 окупаційними і не називає те, що сталося анексією.

      Також у випуску:

      Чи допоможе новий формат переговорів від Зеленського повернути Крим Україні.

      Як ФСБ затримало українського далекобійника та змусила його признатися у тому, що він не робив.

      Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини політики Анексія Криму Україна – Росія Новини Криму Крим.Реалії Новини Казахстану
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