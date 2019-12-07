Президент Казахстану відповів на питання про Крим: обурлива заява

У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – Міністерство зовнішніх справ обурені заявою Президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва. Той в інтерв'ю наголосив, що не вважає дії Росії у Криму 2014 окупаційними і не називає те, що сталося анексією.

Також у випуску: Чи допоможе новий формат переговорів від Зеленського повернути Крим Україні. Як ФСБ затримало українського далекобійника та змусила його признатися у тому, що він не робив. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.