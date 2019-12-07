Чи допоможе новий формат переговорів від Зеленського повернути Крим Україні: експерти
У французькій столиці днями має відбутися зустріч у нормандському форматі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що говоритиме про Крим. І спеціально для цього він запропонує новий формат переговорів. Як заяви Зеленського вплинуть на перемовини у Парижі та хто має вирішити долю Криму – читайте далі.
Журналісти програми "Крим.Реалії" від "Радіо Свободи" з'ясували, що Володимир Зеленський дав інтерв'ю без відеокамер та лише чотирьом друкованим виданням: французькій газеті Le Monde, польській Gazeta Wyborcza, німецькій Der Spiegel та американському The Times. Це інтерв'ю наробило чималого галасу у ЗМІ.
Цікаво! Чий Крим: неочікувані відповіді знаменитостей
Питання про Крим поставив польський журналіст Пьотр Андрусєчко. Він сказав, що перед інтерв'ю прочитав пост у фейсбуці голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. У нього він закликає Зеленського порушити питання Криму у Парижі.
Порядок слів не має значення, головне, щоб збереглася суть того, що має сказати президент у Парижі. "Крим і Донбас повертаються разом!",
– написав Чубаров.
На питання Андрусєчка про Крим Зеленський відповів, що у справі з Кримом могли б допомогти США. "Цей формат переговорів міг би включати Україну, Росію та США. Я запитаю на саміті чи можемо ми говорити у такому колі про Крим. Якщо ж ні, то хотів би, щоб ми узгодили якийсь інший формат", – сказав президент.
Президент України Володимир Зеленський
Але на таку відповідь Зеленського відреагував "голос Путіна" Дмитро Пєсков. Він заявив, що будь-яке обговорення теми Криму неможливе".
Питання Криму треба порушувати. Але я не бачу шляхів, як його можна вирішити,
– наголосила дослідниця Гарвардського університету Мар'яна Буджерин.
Експерт Московського аналітичного центру Карнегі Костянтин Скорик зауважив, що не вважає, що позиція Пєскова є принципіальною для РФ.
Що відомо про зустріч у "нормандському форматі"?
- Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
- Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
Чи буде успішним новий формат Україна – Росія – США?
Дослідниця Гарвардського університету зауважила, що створення такого формату не є оптимістичним, зважаючи на внутрішньополітичну ситуацію тут у США. Костянтин Скорик підкреслив, що переговори у такому форматі не можуть відбутися.
Чи буде успішним новий формат Україна – Росія – США
Експерти вважають, що РФ зробить все можливе, аби зняти з себе відповідальність за конфлікт на Донбасі, або ж спробує перекласти її на Україну.
Повний випуск програми "Крим.Реалії" дивіться сьогодні на 24 каналі о 18:30. Не пропустіть!