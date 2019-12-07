Чи допоможе новий формат переговорів від Зеленського повернути Крим Україні: експерти

У французькій столиці днями має відбутися зустріч у нормандському форматі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що говоритиме про Крим. І спеціально для цього він запропонує новий формат переговорів. Як заяви Зеленського вплинуть на перемовини у Парижі та хто має вирішити долю Криму – читайте далі.

Журналісти програми "Крим.Реалії" від "Радіо Свободи" з'ясували, що Володимир Зеленський дав інтерв'ю без відеокамер та лише чотирьом друкованим виданням: французькій газеті Le Monde, польській Gazeta Wyborcza, німецькій Der Spiegel та американському The Times. Це інтерв'ю наробило чималого галасу у ЗМІ.

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Питання про Крим поставив польський журналіст Пьотр Андрусєчко. Він сказав, що перед інтерв'ю прочитав пост у фейсбуці голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. У нього він закликає Зеленського порушити питання Криму у Парижі.

Порядок слів не має значення, головне, щоб збереглася суть того, що має сказати президент у Парижі. "Крим і Донбас повертаються разом!",

– написав Чубаров.

На питання Андрусєчка про Крим Зеленський відповів, що у справі з Кримом могли б допомогти США. "Цей формат переговорів міг би включати Україну, Росію та США. Я запитаю на саміті чи можемо ми говорити у такому колі про Крим. Якщо ж ні, то хотів би, щоб ми узгодили якийсь інший формат", – сказав президент.



Президент України Володимир Зеленський

Але на таку відповідь Зеленського відреагував "голос Путіна" Дмитро Пєсков. Він заявив, що будь-яке обговорення теми Криму неможливе".

Питання Криму треба порушувати. Але я не бачу шляхів, як його можна вирішити,

– наголосила дослідниця Гарвардського університету Мар'яна Буджерин.

Експерт Московського аналітичного центру Карнегі Костянтин Скорик зауважив, що не вважає, що позиція Пєскова є принципіальною для РФ.

Що відомо про зустріч у "нормандському форматі"?

Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.

У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.

Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році.

Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.

Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.

Чи буде успішним новий формат Україна – Росія – США?

Дослідниця Гарвардського університету зауважила, що створення такого формату не є оптимістичним, зважаючи на внутрішньополітичну ситуацію тут у США. Костянтин Скорик підкреслив, що переговори у такому форматі не можуть відбутися.



Чи буде успішним новий формат Україна – Росія – США

Експерти вважають, що РФ зробить все можливе, аби зняти з себе відповідальність за конфлікт на Донбасі, або ж спробує перекласти її на Україну.

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