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      Чи допоможе новий формат переговорів від Зеленського повернути Крим Україні: експерти

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      У французькій столиці днями має відбутися зустріч у нормандському форматі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що говоритиме про Крим. І спеціально для цього він запропонує новий формат переговорів. Як заяви Зеленського вплинуть на перемовини у Парижі та хто має вирішити долю Криму – читайте далі.

      Журналісти програми "Крим.Реалії" від "Радіо Свободи" з'ясували, що Володимир Зеленський дав інтерв'ю без відеокамер та лише чотирьом друкованим виданням: французькій газеті Le Monde, польській Gazeta Wyborcza, німецькій Der Spiegel та американському The Times. Це інтерв'ю наробило чималого галасу у ЗМІ.

      Цікаво! Чий Крим: неочікувані відповіді знаменитостей

      Питання про Крим поставив польський журналіст Пьотр Андрусєчко. Він сказав, що перед інтерв'ю прочитав пост у фейсбуці голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. У нього він закликає Зеленського порушити питання Криму у Парижі. 

      Порядок слів не має значення, головне, щоб збереглася суть того, що має сказати президент у Парижі. "Крим і Донбас повертаються разом!",
      – написав Чубаров.

      На питання Андрусєчка про Крим Зеленський відповів, що у справі з Кримом могли б допомогти США. "Цей формат переговорів міг би включати Україну, Росію та США. Я запитаю на саміті чи можемо ми говорити у такому колі про Крим. Якщо ж ні, то хотів би, щоб ми узгодили якийсь інший формат", – сказав президент.


      Президент України Володимир Зеленський

      Але на таку відповідь Зеленського відреагував "голос Путіна" Дмитро Пєсков. Він заявив, що будь-яке обговорення теми Криму неможливе".

      Питання Криму треба порушувати. Але я не бачу шляхів, як його можна вирішити,
      – наголосила дослідниця Гарвардського університету Мар'яна Буджерин.

      Експерт Московського аналітичного центру Карнегі Костянтин Скорик зауважив, що не вважає, що позиція Пєскова є принципіальною для РФ.

      Що відомо про зустріч у "нормандському форматі"?

      • Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.

      Чи буде успішним новий формат Україна – Росія – США?

      Дослідниця Гарвардського університету зауважила, що створення такого формату не є оптимістичним, зважаючи на внутрішньополітичну ситуацію тут у США. Костянтин Скорик підкреслив, що переговори у такому форматі не можуть відбутися.

      Чи буде успішним новий формат Україна – Росія – США
      Чи буде успішним новий формат Україна – Росія – США

      Експерти вважають, що РФ зробить все можливе, аби зняти з себе відповідальність за конфлікт на Донбасі, або ж спробує перекласти її на Україну.

      Повний випуск програми "Крим.Реалії" дивіться сьогодні на 24 каналі о 18:30. Не пропустіть!

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      Автор: Ігор Токар
      Теги: Новини України Новини політики Крим.Реалії Журналісти ЗМІ Україна – Росія Володимир Зеленський Розведення військ Президент України Дональд Трамп Ангела Меркель Еммануель Макрон Володимир Путін Новини Криму Анексія Криму
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