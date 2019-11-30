Чий Крим: неочікувані відповіді знаменитостей

Після анексії півострову Росією питання про те, чий Крим, призводить до найбільш гострих конфліктів. Тому українські та російські зірки дають зовсім різні відповіді. Одні впевнено стверджують, що півострів належить Україні, для когось Крим завжди був російським, а хтось відверто ухиляється від відповіді.

Журналісти програми "Крим.Реалії" від "Радіо Свободи" зібрали відповіді як українських, так і російських представників шоу-бізнесу, спорту, модельного світу.

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Представники проукраїнської позиції

Яніна Соколова

Українська телеведуча та актриса відповіла фразою, яку вона використовує у своєму російськомовному проєкті антипропаганди "Вечір".

Крим – український. З повагою, ідіть нах#й,

– відзначила Яніна.



Яніна Соколова

Майкл Щур

Телеведучий переконаний, що окупація Криму тимчасова, і Росія поверне Крим Україні.

Навряд чи хтось наважиться, крім колаборантів відвертих, говорити, що ми віддали Крим і все. Ну окей, до тебе тоді прийдуть і дім заберуть твій, машину заберуть, і скажуть, що це тепер моє. Ну і будеш тоді, перепрошую, с#сати,

– різко прокоментував телеведучий.



Майкл Щур означив свою чітку позицію щодо Криму

Ксенія Собчак

Журналістка, кандидатка в президенти Росії у 2018 році назвала Крим українським.

З точки зору міжнародного права, Крим український. Крапка. Далі – давайте розмовляти,

– сказала Собчак.



Ксенія Собчак висловила проукраїнську позицію

Для кого Крим є російським

Евеліна Бльоданс

Російська акторка народилася в Ялті і зараз часто відвідує окуповані території.

Там була українська мова, який ми вивчали в школі. Однак всі завжди розмовляли російською, вивіски всі були російською мовою. Крим ніколи не був українським,

– зазначила скандальна акторка.



Евеліна Бльоданс наголошує, що Крим – це суто російська територія

Ті, хто ухиляються від відповіді

Олександр Усик

Український боксер народився у Сімферополі. У 2014 році, після анексії Криму Росією, Усик заявив, що не збирається ні переїжджати з півострова, ні міняти українське громадянство на російське. Крім того, наголосив: "Крим – це Україна".

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Однак вже за 2 роки в інтерв'ю каналу він відповів зовсім по-іншому.

Крим – це Крим ,

– сказав спортсмен.

В інтерв'ю Гордону він озвучив зовсім іншу версію.

Крим – божий. Це по-справжньому,

– відзначив спортсмен.



Олександр Усик

Олег Винник

Український співак під час інтерв'ю постійно ухиляється від прямої відповіді на питання "Чий Крим?"

Хіба важливо, що Винник скаже, чий Крим? Я – українець, я громадянин України, і Крим мій,

– наголосив співак.

Однак, у вересні співак вразив своєю заявою про те, що він не вважає, ніби Крим забрали. За його словами, розмови про те, чий Крим, нічого не дають. "Коли ти вигукуєш – "наш Крим", а він не наш на сьогодні", – прокоментував Винник.

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Крім того, український співак долучився до російського проєкту із назвою "ВСЕММИР", в якому фігурують співаки, які відверто підтримують міжнародну політику Володимира Путіна.



Кадри зі скандального відео проєкту "ВСЕММИР"

Міс-Україна – 2019

Маргарита Паша неодзночано висловилась щодо того, кому належить півострів. За її словами, Крим належить всім людям, як і вся територія Землі.



Міс-Україна – 2019 відзначила, що бажає Криму процвітання

Група "Андервуд"

У 2015 році група "Андервуд" опублікувала на Ютубі пісню з провокаційною назвою "Скажи мне, чей Крым, и я тебе скажу, кто ты". Гурт заснований у Сімферополі, однак з 2000 року музиканти працюють у Москві і називають себе "російсько-українським колективом".

Дивіться скандальний відеокліп:

Повний випуск програми "Крим. Реалії" дивіться сьогодні на 24 каналі о 18:30. Не пропустіть!