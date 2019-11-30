17:47
30 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЩАДБАНК ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:56, 29 листопада
      Вєсті.UA
      19:33, 29 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОЩАДБАНК ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Чий Крим: неочікувані відповіді знаменитостей

      1432 Читать новость на русском

      Після анексії півострову Росією питання про те, чий Крим, призводить до найбільш гострих конфліктів. Тому українські та російські зірки дають зовсім різні відповіді. Одні впевнено стверджують, що півострів належить Україні, для когось Крим завжди був російським, а хтось відверто ухиляється від відповіді.

      Журналісти програми "Крим.Реалії" від "Радіо Свободи" зібрали відповіді як українських, так і російських представників шоу-бізнесу, спорту, модельного світу. 

      Читайте також: В Apple відреагували на позначення Криму російською територією

      Представники проукраїнської позиції

      Яніна Соколова

      Українська телеведуча та актриса відповіла фразою, яку вона використовує у своєму російськомовному проєкті антипропаганди "Вечір".

      Крим – український. З повагою, ідіть нах#й,
      – відзначила Яніна.

      Яніна Соколова
      Яніна Соколова

      Майкл Щур

      Телеведучий переконаний, що окупація Криму тимчасова, і Росія поверне Крим Україні.

      Навряд чи хтось наважиться, крім колаборантів відвертих, говорити, що ми віддали Крим і все. Ну окей, до тебе тоді прийдуть і дім заберуть твій, машину заберуть, і скажуть, що це тепер моє. Ну і будеш тоді, перепрошую, с#сати,
      – різко прокоментував телеведучий.

      Майкл Щур
      Майкл Щур означив свою чітку позицію щодо Криму

      Ксенія Собчак

      Журналістка, кандидатка в президенти Росії у 2018 році назвала Крим українським. 

      З точки зору міжнародного права, Крим український. Крапка. Далі – давайте розмовляти,
      – сказала Собчак.

      Ксенія Собчак
      Ксенія Собчак висловила проукраїнську позицію

      Для кого Крим є російським

      Евеліна Бльоданс

      Російська акторка народилася в Ялті і зараз часто відвідує окуповані території. 

      Там була українська мова, який ми вивчали в школі. Однак всі завжди розмовляли російською, вивіски всі були російською мовою. Крим ніколи не був українським,
      – зазначила скандальна акторка.

      Евеліна Бльоданс
      Евеліна Бльоданс наголошує, що Крим – це суто російська територія

      Ті, хто ухиляються від відповіді

      Олександр Усик

      Український боксер народився у Сімферополі. У 2014 році, після анексії Криму Росією, Усик заявив, що не збирається ні переїжджати з півострова, ні міняти українське громадянство на російське. Крім того, наголосив: "Крим – це Україна".

      До теми: Олександр Усик відвідав окупований Крим: фото

      Однак вже за 2 роки в інтерв'ю каналу він відповів зовсім по-іншому.

      Крим – це Крим,
      – сказав спортсмен.

      В інтерв'ю Гордону він озвучив зовсім іншу версію. 

      Крим – божий. Це по-справжньому,
      – відзначив спортсмен. 

      Олександр Усик
      Олександр Усик

      Олег Винник

      Український співак під час інтерв'ю постійно ухиляється від прямої відповіді на питання "Чий Крим?" 

      Хіба важливо, що Винник скаже, чий Крим? Я – українець, я громадянин України, і Крим мій,
      – наголосив співак.

      Однак, у вересні співак вразив своєю заявою про те, що він не вважає, ніби Крим забрали. За його словами, розмови про те, чий Крим, нічого не дають. "Коли ти вигукуєш – "наш Крим", а він не наш на сьогодні", – прокоментував Винник.

      Читайте також: Я не вважаю, що Крим забрали, – Олег Винник оскандалився відповіддю на питання, "чий Крим"

      Крім того, український співак долучився до російського проєкту із назвою "ВСЕММИР", в якому фігурують співаки, які відверто підтримують міжнародну політику Володимира Путіна.

      Олег Винник
      Кадри зі скандального відео проєкту "ВСЕММИР"

      Міс-Україна – 2019

      Маргарита Паша неодзночано висловилась щодо того, кому належить півострів. За її словами, Крим належить всім людям, як і вся територія Землі. 

      Маргарита Паша
      Міс-Україна – 2019 відзначила, що бажає Криму процвітання

      Група "Андервуд"

      У 2015 році група "Андервуд" опублікувала на Ютубі пісню з провокаційною назвою "Скажи мне, чей Крым, и я тебе скажу, кто ты". Гурт заснований у Сімферополі, однак з 2000 року музиканти працюють у Москві і називають себе "російсько-українським колективом". 

      Дивіться скандальний відеокліп:

      Повний випуск програми "Крим. Реалії" дивіться сьогодні на 24 каналі о 18:30. Не пропустіть!

      Сьогодні відбудеться жеребкування Євро-2020: де та з ким зіграє збірна України
      сьогодні
      7199
      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Олександр Усик Олег Винник Ксенія Собчак
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Письмо из Луганска: семьи распадались из-за войны
      Ольга Черненко 453
      сьогодні , 14:31 Чому на лаві підсудних найуспішніший мер країни, а не кримінальник Труханов?
      Блог Соцмережі 2185
      сьогодні , 12:00 Що почитати в останній день осені: 7 кращих книг листопада
      Книги для гурманів 302
      сьогодні , 10:01 Аліменти вам не жарти: новації у законодавстві
      18467
      сьогодні , 09:40 Стартує новий сезон з біатлону: все, що треба знати
      Михайло Гема 1074
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук