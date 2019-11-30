Чей Крым: неожиданные ответы знаменитостей

После аннексии полуострова Россией вопрос о том, чей Крым, приводит к наиболее острым конфликтам. Поэтому украинские и российские звезды дают совершенно разные ответы. Одни уверенно утверждают, что полуостров принадлежит Украине, для кого-то Крым всегда был российским, а кто-то откровенно уклоняется от ответа.

Журналисты программы "Крым.Реалии" от "Радио Свобода" собрали ответы как украинских, так и российских представителей шоу-бизнеса, спорта, модельного мира.

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Представители проукраинской позиции

Янина Соколова

Украинская телеведущая и актриса ответила фразой, которую она использует в своем русскоязычном проекте антипропаганды "Вечер".

Крым – украинский. С уважением, идите нах#й,

– отметила Янина.



Янина Соколова

Майкл Щур

Телеведущий уверен, что оккупация Крыма временная, и Россия вернет Крым Украине.

Вряд ли кто-то осмелится, кроме коллаборационистов откровенных, говорить, что мы отдали Крым и все. Ну окей, к тебе тогда придут и дом заберут твой, машину заберут, и скажут, что это теперь мое. Ну и будешь тогда, извините, с#сать,

– резко прокомментировал телеведущий.



Майкл Щур обозначил свою четкую позицию по Крыму

Ксения Собчак

Журналистка, кандидат в президенты России в 2018 году назвала Крым украинским.

С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше – давайте разговаривать,

– сказала Собчак.



Ксения Собчак выразила проукраинскую позицию

Для кого-тоКрым является российским

Эвелина Бледанс

Российская актриса родилась в Ялте и сейчас часто посещает оккупированные территории.

Там был украинский язык, который мы изучали в школе. Однако все всегда говорили по-русски, вывески все были на русском языке. Крым никогда не был украинским,

– отметила скандальная актриса.



Эвелина Бледанс отмечает, что Крым – это чисто российская территория

Те, кто уклоняются от ответа

Александр Усик

Украинский боксер родился в Симферополе. В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Усик заявил, что не собирается ни переезжать с полуострова, ни менять украинское гражданство на российское. Кроме того, подчеркнул: "Крым – это Украина".

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Однако уже через 2 года в интервью каналу он ответил совсем по-другому.

Крым – это Крым,

– сказал спортсмен.

В интервью Гордону он озвучил совсем другую версию.

Крым – божий. Это по-настоящему,

– отметил спортсмен.



Александр Усик

Олег Винник

Украинский певец во время интервью постоянно уклоняется от прямого ответа на вопрос "Чей Крым?"

Разве важно, что Винник скажет, чей Крым? Я – украинец, я гражданин Украины, и Крым мой,

– отметил певец.

Однако в сентябре певец поразил своим заявлением о том, что он не считает, что Крым забрали. По его словам, разговоры о том, чей Крым, ничего не дают. "Когда ты восклицаешь – "наш Крым", а он не наш сегодня", – прокомментировал Винник.

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Кроме того, украинский певец присоединился к российскому проекту под названием "ВСЕММИР", в котором фигурируют певцы, откровенно поддерживающие международную политику Владимира Путина.



Кадры из скандального видео проекта "ВСЕММИР"

Мисс-Украина – 2019

Маргарита Паша неодзночано высказалась относительно того, кому принадлежит полуостров. По ее словам, Крым принадлежит всем людям, как и вся территория Земли.



Мисс-Украина – 2019 отметила, что желает Крыму процветания

Группа "Андервуд"

В 2015 году группа "Андервуд" опубликовала на Ютубе песню с провокационным названием "Скажи мне, чей Крым, и я тебя скажу, кто ты". Группа основана в Симферополе, однако с 2000 года музыканты работают в Москве и называют себя "российско-украинским коллективом".

Смотрите скандальный видеоклип:

Полный выпуск программы "Крым. Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:30. Не пропустите!