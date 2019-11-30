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      Чей Крым: неожиданные ответы знаменитостей

      158 Читати новину українською

      После аннексии полуострова Россией вопрос о том, чей Крым, приводит к наиболее острым конфликтам. Поэтому украинские и российские звезды дают совершенно разные ответы. Одни уверенно утверждают, что полуостров принадлежит Украине, для кого-то Крым всегда был российским, а кто-то откровенно уклоняется от ответа.

      Журналисты программы "Крым.Реалии" от "Радио Свобода" собрали ответы как украинских, так и российских представителей шоу-бизнеса, спорта, модельного мира.

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      Представители проукраинской позиции

      Янина Соколова

      Украинская телеведущая и актриса ответила фразой, которую она использует в своем русскоязычном проекте антипропаганды "Вечер".

      Крым – украинский. С уважением, идите нах#й,
      – отметила Янина.

      Яніна Соколова
      Янина Соколова

      Майкл Щур

      Телеведущий уверен, что оккупация Крыма временная, и Россия вернет Крым Украине.

      Вряд ли кто-то осмелится, кроме коллаборационистов откровенных, говорить, что мы отдали Крым и все. Ну окей, к тебе тогда придут и дом заберут твой, машину заберут, и скажут, что это теперь мое. Ну и будешь тогда, извините, с#сать,
      – резко прокомментировал телеведущий.

      Майкл Щур
      Майкл Щур обозначил свою четкую позицию по Крыму

      Ксения Собчак

      Журналистка, кандидат в президенты России в 2018 году назвала Крым украинским.

      С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше – давайте разговаривать,
      – сказала Собчак.

      Ксенія Собчак
      Ксения Собчак выразила проукраинскую позицию

      Для кого-тоКрым является российским

      Эвелина Бледанс

      Российская актриса родилась в Ялте и сейчас часто посещает оккупированные территории.

      Там был украинский язык, который мы изучали в школе. Однако все всегда говорили по-русски, вывески все были на русском языке. Крым никогда не был украинским,
      – отметила скандальная актриса.

      Евеліна Бльоданс
      Эвелина Бледанс отмечает, что Крым – это чисто российская территория

      Те, кто уклоняются от ответа

      Александр Усик

      Украинский боксер родился в Симферополе. В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Усик заявил, что не собирается ни переезжать с полуострова, ни менять украинское гражданство на российское. Кроме того, подчеркнул: "Крым – это Украина".

      К теме: Александр Усик посетил оккупированный Крым: фото

      Однако уже через 2 года в интервью каналу он ответил совсем по-другому.

      Крым – это Крым,
      – сказал спортсмен.

      В интервью Гордону он озвучил совсем другую версию.

      Крым – божий. Это по-настоящему,
      – отметил спортсмен.

      Олександр Усик
      Александр Усик

      Олег Винник

      Украинский певец во время интервью постоянно уклоняется от прямого ответа на вопрос "Чей Крым?"

      Разве важно, что Винник скажет, чей Крым? Я – украинец, я гражданин Украины, и Крым мой,
      – отметил певец.

      Однако в сентябре певец поразил своим заявлением о том, что он не считает, что Крым забрали. По его словам, разговоры о том, чей Крым, ничего не дают. "Когда ты восклицаешь – "наш Крым", а он не наш сегодня", – прокомментировал Винник.

      Читайте также: Я не считаю, что Крым забрали, – Олег Винник оскандалился ответом на вопрос, "чей Крым"

      Кроме того, украинский певец присоединился к российскому проекту под названием "ВСЕММИР", в котором фигурируют певцы, откровенно поддерживающие международную политику Владимира Путина.

      Олег Винник
      Кадры из скандального видео проекта "ВСЕММИР"

      Мисс-Украина – 2019

      Маргарита Паша неодзночано высказалась относительно того, кому принадлежит полуостров. По ее словам, Крым принадлежит всем людям, как и вся территория Земли.

      Маргарита Паша
      Мисс-Украина – 2019 отметила, что желает Крыму процветания

      Группа "Андервуд"

      В 2015 году группа "Андервуд" опубликовала на Ютубе песню с провокационным названием "Скажи мне, чей Крым, и я тебя скажу, кто ты". Группа основана в Симферополе, однако с 2000 года музыканты работают в Москве и называют себя "российско-украинским коллективом".

      Смотрите скандальный видеоклип:

      Полный выпуск программы "Крым. Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:30. Не пропустите!

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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Ксения Собчак Олег Винник Александр Усик Новости Крыма
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