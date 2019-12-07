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      Поможет ли новый формат переговоров от Зеленского вернуть Крым Украине: эксперты

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      Во французской столице на днях должна состояться встреча в нормандском формате. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будут говорить о Крыме. И специально для этого он предложит новый формат переговоров. Как заявления Зеленского повлияют на переговоры в Париже и кто должен решить судьбу Крыма – читайте дальше.

      Журналисты программы "Крым.Реалии" от "Радио Свободы" выяснили, что Владимир Зеленский дал интервью без видеокамер и только четырем печатным изданиям: французской газете Le Monde, польской Gazeta Wyborcza, немецкой Der Spiegel и американскому The Times. Это интервью наделало много шума в СМИ.

      Интересно! Чей Крым: неожиданные ответы знаменитостей

      Вопрос о Крыме поставил польский журналист Петр Андрусечко. Он сказал, что перед интервью прочитал пост в фейсбуке председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. У него он призывает Зеленского поставить вопрос Крыма в Париже.

      Порядок слов не имеет значения, главное, чтобы сохранилась суть, что должен сказать президент в Париже. "Крым и Донбасс возвращаются вместе!",
      – написал Чубаров.

      На вопрос Андрусечка о Крыме Зеленский ответил, что в деле с Крымом могли бы помочь США. "Этот формат переговоров мог бы включать Украину, Россию и США. Я спрошу на саммите можем ли мы говорить в таком кругу о Крыме. Если же нет, то хотел бы, чтобы мы согласовали какой-то другой формат", – сказал президент.


      Президент Украины Владимир Зеленский

      Но такой ответ Зеленского отреагировал "голос Путина" Дмитрий Песков. Он заявил, что любое обсуждение темы Крыма невозможно.

      Вопрос Крыма надо нарушать. Но я не вижу путей, как его можно решить,
      – отметила исследовательница Гарвардского университета Марьяна Буджерин.

      Эксперт Московского аналитического центра Карнеги Константин Скорик отметил, что не считает, что позиция Пескова является принципиальной для РФ.

      Что известно о встрече в "нормандском формате"?

      • Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
      • Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

      Будет ли успешным новый формат Украина – Россия – США?

      Исследовательница Гарвардского университета отметила, что создание такого формата не является оптимистичным, учитывая внутриполитическую ситуацию здесь в США. Константин Скорик подчеркнул, что переговоры в таком формате не могут произойти.

      Чи буде успішним новий формат Україна – Росія – США
      Будет ли успешным новый формат Украина – Россия – США

      Эксперты считают, что РФ сделает все возможное, чтобы снять с себя ответственность за конфликт на Донбассе, или же попытается переложить ее на Украину.

      Полный выпуск программы "Крым.Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:30. Не пропустите!

      На улицы Киева 8-9 декабря выйдут десятки тысяч людей
      сегодня
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      Автор: Игорь Токарь
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Крым.Реалии Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия Владимир Путин Эммануэль Макрон Ангела Меркель Дональд Трамп Разведение войск Президент Украины СМИ Журналисты
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