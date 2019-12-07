Поможет ли новый формат переговоров от Зеленского вернуть Крым Украине: эксперты

Во французской столице на днях должна состояться встреча в нормандском формате. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будут говорить о Крыме. И специально для этого он предложит новый формат переговоров. Как заявления Зеленского повлияют на переговоры в Париже и кто должен решить судьбу Крыма – читайте дальше.

Журналисты программы "Крым.Реалии" от "Радио Свободы" выяснили, что Владимир Зеленский дал интервью без видеокамер и только четырем печатным изданиям: французской газете Le Monde, польской Gazeta Wyborcza, немецкой Der Spiegel и американскому The Times. Это интервью наделало много шума в СМИ.

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Вопрос о Крыме поставил польский журналист Петр Андрусечко. Он сказал, что перед интервью прочитал пост в фейсбуке председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. У него он призывает Зеленского поставить вопрос Крыма в Париже.

Порядок слов не имеет значения, главное, чтобы сохранилась суть, что должен сказать президент в Париже. "Крым и Донбасс возвращаются вместе!",

– написал Чубаров.

На вопрос Андрусечка о Крыме Зеленский ответил, что в деле с Крымом могли бы помочь США. "Этот формат переговоров мог бы включать Украину, Россию и США. Я спрошу на саммите можем ли мы говорить в таком кругу о Крыме. Если же нет, то хотел бы, чтобы мы согласовали какой-то другой формат", – сказал президент.



Президент Украины Владимир Зеленский

Но такой ответ Зеленского отреагировал "голос Путина" Дмитрий Песков. Он заявил, что любое обсуждение темы Крыма невозможно.

Вопрос Крыма надо нарушать. Но я не вижу путей, как его можно решить,

– отметила исследовательница Гарвардского университета Марьяна Буджерин.

Эксперт Московского аналитического центра Карнеги Константин Скорик отметил, что не считает, что позиция Пескова является принципиальной для РФ.

Что известно о встрече в "нормандском формате"?

Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.

В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.

Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.

Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.

Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

Будет ли успешным новый формат Украина – Россия – США?

Исследовательница Гарвардского университета отметила, что создание такого формата не является оптимистичным, учитывая внутриполитическую ситуацию здесь в США. Константин Скорик подчеркнул, что переговоры в таком формате не могут произойти.



Будет ли успешным новый формат Украина – Россия – США

Эксперты считают, что РФ сделает все возможное, чтобы снять с себя ответственность за конфликт на Донбассе, или же попытается переложить ее на Украину.

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