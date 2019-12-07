Президент Казахстана ответил на вопрос о Крыме: возмутительное заявление
В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Министерство иностранных дел возмущено заявлением Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Тот в интервью отметил, что не считает действия России в Крыму в 2014 году оккупационными и не называет произошедшее аннексией.
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Поможет ли новый формат переговоров от Зеленского вернуть Крым Украине.
Как ФСБ задержало украинского дальнобойщика и заставило его признаться в том, чего он не делал.
Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
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