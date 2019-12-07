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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Крым.Реалии
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Президент Казахстана ответил на вопрос о Крыме: возмутительное заявление

      Крым.Реалии 16 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Министерство иностранных дел возмущено заявлением Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Тот в интервью отметил, что не считает действия России в Крыму в 2014 году оккупационными и не называет произошедшее аннексией.

      Также в выпуске:

      Поможет ли новый формат переговоров от Зеленского вернуть Крым Украине.

      Как ФСБ задержало украинского дальнобойщика и заставило его признаться в том, чего он не делал.

      Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

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      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости политики Аннексия Крыма Украина – Россия Новости Крыма Крым.Реалии Новости Казахстана
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