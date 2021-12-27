Увеличение количества партийцев – это одна из целей политсилы на новый год. Об этом глава партии заявила в интервью.

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Сколько депутатов от "Слуги народа"

6 407 местных депутатов,

225 глав общин,

242 народных депутата.

С одной стороны наша политическая команда довольно большая: она насчитывает около 10 тысяч человек, а с другой – самих членов политической партии при этом не так и много,

– сказала политик.

Она подчеркнула, что "Слуга народа" не планирует набирать людей просто "для галочки". Члены политсилы должны быть активными, действенными и ориентированными на правильные проекты. "Поскольку партийная команда – это 10 тысяч человек, хочется, чтобы и ее членов было не меньше", – отметила Шуляк.

Политик считает, что дойти до запланированной цифры при условии, что люди будут работать – не сложная задача. К команде уже хотят присоединиться представительницы "Зе!Женщин" и местные депутаты.

Шуляк хочет, чтобы "слуги" активнее коммуницировали с избирателями

Глава политсилы хочет, чтобы команда больше коммуницировала с избирателями, собирала инициативы "снизу" и доносила их на центральный уровень.

Мы на основе этого могли бы принимать государственные решения. Потому, имея монобольшинство, сотрудничество с правительством и другими государственными учреждениями, мы точно должны наладить обратную связь, которая будет быстро трансформироваться в исполнение решений,

– рассказала нардеп.

Кстати, у "Слуги народа" работает 51 районный офис. Однако в планах политсилы открыть по меньшей мере 300 местных организаций в первом полугодии 2022 года.

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