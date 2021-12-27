Збільшення кількості партійців – це одна з цілей політсили на новий рік. Про це голова партії заявила у інтерв'ю.

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Скільки є депутатів від "Слуги народу"

6 407 місцевих депутатів,

225 голів громад,

242 народних депутати.

З одного боку наша політична команда доволі велика: вона налічує близько 10 тисяч осіб, а з іншого самих членів політичної партії при цьому не так і багато,

– сказала політикиня.

Вона наголосила, що "Слуга народу" не планує набирати людей просто "для галочки". Члени політсили мають бути активними, дієвими та орієнтованими на правильні проєкти. "Оскільки партійна команда – це 10 тисяч осіб, хочеться, щоб і її членів було не менше", – зауважила Шуляк.

Політикиня вважає, що дійти до запланованої цифри за умови, що люди будуть працювати – не складне завдання. До команди вже хочуть долучитися представниці "Зе!Жінок" та місцеві депутати.

Шуляк хоче, щоб "слуги" активніше комунікували з виборцями

Голова політсили хоче, щоб команда більше комунікувала з виборцями, збирала ініціативи "знизу" та доносила їх на центральний рівень.

Ми на основі цього могли б ухвалювати державницькі рішення. Бо, маючи монобільшість, співпрацю з урядом та іншими державними установами, ми точно маємо налагодити зворотний зв'язок, який буде швидко трансформуватись у виконання рішень,

– розповіла нардепка.

До речі, у "Слуги народу" працює 51 районний офіс. Однак у планах політсили відкрити щонайменше 300 місцевих організацій в першому півріччі 2022 року.

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