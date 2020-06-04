В "Слуге народа" не видят оснований для отставки правительства или отдельного министра
Депутаты фракции "Европейская солидарность" собирают подписи за выражение недоверия правительству Шмыгаля, а нардепы от "Голоса" – конкретно министру Авакову. Тем временем и глава пропрезидентской партии и спикер парламента считают, что говорить об отставке правительства рано.
Для отставки правительства не хватит 150 подписей, которые собираются собрать нардепы от "Европейской солидарности". Об этом Дмитрий Разумков заявил на брифинге после пленарного заседания, пишет 24 канал.
Тем временем Рада назначила Александра Ткаченко министром культуры
150 подписей – недостаточно, решение может принимать исключительно Верховная Рада Украины, и тут я думаю, ситуация немного другая,
– сказал Разумков.
Между тем он отметил, что уже дал распоряжение раздать депутатам от "Евросолидарности" подписные бланки. Дело в том, что накануне нардепы от этой фракции возмутились, что их просьбы не выполняют. По собственно инициативе об отставке правительства, Разумков ответил, что это позиция "Европейской солидарности", за которую они сами отвечают.
Позиция председателя партии "Слуга народа"
Что касается правительства, мы считаем, что сейчас рано говорить об отставке правительства. Это не актуальная позиция. В чем-то мы разделяем ту позицию, что сбор подписей для инициирования отставки или отставки отдельного министра, – это не очень логичное действие вообще, потому что можно просто внести постановление и попробовать вынести его на голосование,
– сказал Корниенко.
По его словам, депутаты от "Слуги народа" еще пока не видели ни подписных листов, ни инициативы "Европейской солидарности" относительно выражения недоверия.
Отставка правительства: что творится в Раде
- Фракция партии "Голос" с 1 июня начала сбор подписей за отставку главы МВД Арсена Авакова.
- Фракция партии "Европейская солидарность" собирает подписи за выражение недоверия правительству.
- Тем временем 4 июня депутаты поддержали новые кадровые назначения в правительство: министром культуры назначили Александра Ткаченко, а Ольга Стефанишина стала вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции.