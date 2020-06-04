Депутаты фракции "Европейская солидарность" собирают подписи за выражение недоверия правительству Шмыгаля, а нардепы от "Голоса" – конкретно министру Авакову. Тем временем и глава пропрезидентской партии и спикер парламента считают, что говорить об отставке правительства рано.

Для отставки правительства не хватит 150 подписей, которые собираются собрать нардепы от "Европейской солидарности". Об этом Дмитрий Разумков заявил на брифинге после пленарного заседания, пишет 24 канал.

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150 подписей – недостаточно, решение может принимать исключительно Верховная Рада Украины, и тут я думаю, ситуация немного другая,

– сказал Разумков.

Между тем он отметил, что уже дал распоряжение раздать депутатам от "Евросолидарности" подписные бланки. Дело в том, что накануне нардепы от этой фракции возмутились, что их просьбы не выполняют. По собственно инициативе об отставке правительства, Разумков ответил, что это позиция "Европейской солидарности", за которую они сами отвечают.

Позиция председателя партии "Слуга народа"