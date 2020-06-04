У "Слузі народу" не бачать підстав для відставки уряду чи окремого міністра
Депутати фракції "Європейська солідарність" збирають підписи за висловлення недовіри уряду Шмигаля, а нардепи від "Голосу" – конкретно міністра Авакова. Тим часом і голова пропрезидентської партії, і спікер парламенту вважають, що говорити про відставку уряду рано.
Для відставки уряду не вистачить 150 підписів, які збираються зібрати нардепи від "Європейської солідарності". Про це Дмитро Разумков заявив на брифінгу після пленарного засідання, пише 24 канал.
Тим часом Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури
150 підписів – недостатньо, рішення може приймати виключно Верховна Рада України, і тут я думаю, ситуація трохи інша, – сказав Разумков.
Тим часом він зазначив, що вже дав розпорядження роздати депутатам віж "Євросолідарності" підписні бланкі. Річ у тім, що напередодні нардепи від цієї фракції обурилися, що їхнє прохання не виконують. Щодо власне ініціативи про відставку уряду, Разумков відповів, що це позиція "Європейської Солідарності", за яку вони самі відповідають.
Позиція Голови партії "Слуга народу"
Щодо уряду, ми вважаємо, що зараз зарано говорити про відставку уряду. Це не є актуальна позиція. У чомусь ми розділяємо ту позицію, що збір підписів задля відставки або ініціювання відставки окремого міністра, – це не дуже логічна дія взагалі, тому що можна просто внести постанову і спробувати винести її на голосування, – сказав Корнієнко.
За його словами, депутати від "Слуги народу" ще поки не бачили ні підписних листів, ні ініціативи "Європейської солідарності" щодо висловлення недовіри.
Відставка уряду: що діється у Раді
- Фракція партії "Голос" від 1 червня почала збір підписів за відставку очільника МВС Арсена Авакова.
- Фракція партії "Європейська солідарність" хоче збирати підписи за висловлення недовіри уряду. Водночас каже, що не підтримає звільнення Авакова.
- Тим часом 4 червня депутати підтримали нові кадрові призначення в уряд: міністром культури призначили Олександра Ткаченка, а Ольга Стефанішина стала віцепрем'єркою з питань євроінтеграції.