Депутати фракції "Європейська солідарність" збирають підписи за висловлення недовіри уряду Шмигаля, а нардепи від "Голосу" – конкретно міністра Авакова. Тим часом і голова пропрезидентської партії, і спікер парламенту вважають, що говорити про відставку уряду рано.

Для відставки уряду не вистачить 150 підписів, які збираються зібрати нардепи від "Європейської солідарності". Про це Дмитро Разумков заявив на брифінгу після пленарного засідання, пише 24 канал.

Тим часом Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури

150 підписів – недостатньо, рішення може приймати виключно Верховна Рада України, і тут я думаю, ситуація трохи інша, – сказав Разумков.

Тим часом він зазначив, що вже дав розпорядження роздати депутатам віж "Євросолідарності" підписні бланкі. Річ у тім, що напередодні нардепи від цієї фракції обурилися, що їхнє прохання не виконують. Щодо власне ініціативи про відставку уряду, Разумков відповів, що це позиція "Європейської Солідарності", за яку вони самі відповідають.

Позиція Голови партії "Слуга народу"

Олександр Корнієнко заявив, що на думку фракції, нині зарано говорити про відставку уряду. Про це він сказав на брифінгу у четвер повідомляє Перший заступник голови фракції "Слуга народу" і голова партіїзаявив, що на думку фракції, нині зарано говорити про відставку уряду. Про це він сказав на брифінгу у четвер повідомляє Укрінформ . Окрім того, він підкреслив, що дії про збір підписів про відставку – нелогічна дія.