Зеленский будет совещаться с обществом

В интервью президент Владимир Зеленский не говорил, что референдум уже готовится. Об этом сказала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

Ранее В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о референдуме относительно Донбасса

Он подтвердил, что в качестве ответственного глава государства будет советоваться с обществом, если перед нашим государством будет действительно фундаментальный вызов. Цель референдума – важнейшие общегосударственные вопросы,

– подчеркнула политик.

Она добавила, что ни в коем случае речь не идет о изменении границ территории и о согласии с тем, чего требуют от Киева оккупанты.

Что этому предшествовало

Накануне Зеленский предположил, что в Украине могут провести референдум по Донбассу и Крыму. Одним из вопросов может даже стать прекращение войны. Политик подчеркнул, что в случае действительно сложного вызова будет совещаться с народом.

В Кремле уже отреагировали на это заявление. Спикер Владимира Путина подчеркнул, что это внутреннее дело Украины, однако "их интересует формулировка".

Обратите внимание! Весной в Офисе Президента говорили, что референдум могут провести при одном условии – если этого потребуют переговоры. Сам вопрос Донбасса станет первой темой всенародного референдума.

Закон о референдуме: что надо знать / Инфографика 24 канала

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Полный текст публикации телеграм-канала "Василевская"

О возможном проведении референдума о статусе Донбасса и Крыма, о которых упомянул Президент Украины в одном из интервью телеканалу 1+1

Хочу обратить внимание: президент не отмечал, что референдум готовится. Он подтвердил, что в качестве ответственного глава государства будет советоваться с обществом, если перед нашим государством будет действительно фундаментальный вызов.

Также нужно понимать цель референдума. Это важнейшие общегосударственные вопросы. Конечно, речь не идет об изменении границ территории и о каком-то согласии с тем, что требуют от нас оккупанты.

Пока никаких формулировок или конкретных предложений по проведению референдума господствующая политическая сила не обсуждает.