Такое мнение в эфире ток-шоу выразил нардеп Олег Дунда из "Слуги народа". Он отметил, что в законопроекте о легализации двойного гражданства, который он подал вместе с коллегами, есть подобная норма.

К слову Это признак цивилизованных стран, – Шмыгаль поддерживает введение двойного гражданства

Ограничения для людей с паспортами России

Как рассказал нардеп Олег Дунда, пока планируют граждан России лишить права занимать должности, быть избранными или участвовать в выборах.

Мы с коллегами предлагаем на время оккупации ограничить избирательное право украинских граждан, которые дополнительно имеют гражданство страны-агрессора,

– сказал он.

Соответствующий пункт указан в законопроекте, который он и другие нардепы внесли на рассмотрение в Верховную Раду.

Дунда отметил, что в международной практике уже были подобные случаи. Например, Латвия в 1990-х запретила лицам, принимавшим участие в деятельности Коммунистической партии после 1991 года, избираться в органы власти.

Нардеп надеется, что легализовать двойное гражданство выйдет уже в ближайшее время, с учетом того что президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль поддерживают эту инициативу.

Двойное гражданство в Украине: главное