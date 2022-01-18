Парламентарий Ольга Совгиря в сети обратила внимание на наличие толкования этого положения Конституции в решении Конституционного суда.

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Совгиря о роспуске Рады

"Слуга народа" отреагировала на упрек Нестора Шуфрича о том, что Раду следует досрочно распустить, потому что она не собиралась в течение 30 дней на пленарные заседания.

Совгиря отметила, что словосочетание "пленарные заседания не могут начаться", которое употребляется в статье 106 Конституции, согласно решению КСУ, надо понимать так: пленарные заседания Верховной Рады не могут начаться из-за несоблюдения порядка работы Рады, установленного Конституцией и регламентом Рады, что делает невозможным осуществление парламентом конституционных полномочий единого органа законодательной власти в Украине.

Нардеп добавила, что изменение календарного плана работы Рады состоялось с соблюдением установленного порядка работы парламента, установленным Конституцией и регламентом Рады путем принятия соответствующего постановления парламента от 16 декабря 2021 года.

Депутат подытожила, что основания для досрочного прекращения полномочий парламента отсутствуют.

Заявление Шуфрича о Раде и прекращении ее полномочий

Пророссийский нардеп Нестор Шуфрич в эфире телеканала "Дом" заявил, что "Верховная Рада позволила себе не работать в течение более, чем 30 дней". Далее он начал говорить, что у президента с полуночи 18 января якобы есть основание досрочно распустить парламент.

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Текст сообщения Ольги Совгири:

В связи с активизацией отдельных “политических экспертов”, которые утверждают, что поскольку Верховная Рада не собиралась в течение 30 дней на пленарные заседания, его полномочия могут быть прекращены досрочно, обращаю внимание на наличие толкование этого положения Конституции в Решении Конституционного Суда от 19. 05. 2004 г. № 11-рп/2004.

Так, словосочетание “пленарные заседания не могут начаться”, употребляемый в части второй статьи 90, пункте 8 части первой статьи 106 Конституции Украины, согласно с этим Решением, нужно понимать так, что пленарные заседания Верховной Рады Украины не могут начаться из-за несоблюдения порядка работы Верховной Рады Украины, установленного Конституцией Украины и Регламентом Верховной Рады Украины, что делает невозможным осуществление парламентом конституционных полномочий единого органа законодательной власти в Украине (пункт 2 резолютивной части).

Изменение же календарного плана работу ВРУ состоялась с соблюдением установленного порядка работы парламента, в установленный Конституцией Украины и Регламентом ВРУ способ через принятие соответствующего постановления Верховной Рады от 16.12.2021 г. № 1972-IX.

Таким образом, основания для досрочного прекращения полномочий парламента отсутствуют.