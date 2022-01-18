Парламентарка Ольга Совгиря звернула увагу на наявність тлумачення цього положення Конституції у рішенні Конституційного Суду.

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Совгиря про розпуск Ради

"Слуга народу" відреагувала на закид Нестора Шуфрича про те, що Раду слід достроково розпустити, бо вона не збиралася протягом 30 днів на пленарні засідання.

Совгиря зазначила, що словосполучення "пленарні засідання не можуть розпочатися", яке вживається у статті 106 Конституції, згідно з рішенням КСУ, треба розуміти так: пленарні засідання Верховної Ради не можуть розпочатися через недодержання порядку роботи Ради, встановленого Конституцією і регламентом Ради, що унеможливлює здійснення парламентом конституційних повноважень єдиного органу законодавчої влади в Україні.

Нардепка додала, що зміна календарного плану роботу Ради відбулася із додержанням встановленого порядку роботи парламенту, у встановлений Конституцією і регламентом Ради спосіб через ухвалення відповідної постанови парламенту від 16 грудня 2021 року.

Депутатка підсумувала, що підстави для дострокового припинення повноважень парламенту відсутні.

Заява Шуфрича про Раду і припинення її повноважень

Проросійський нардеп Нестор Шуфрич в ефірі телеканалу "Дом" заявив, що "Верховна Рада дозволила собі не працювати протягом більш ніж 30 днів". Далі він почав говорити, що у президента з півночі 18 січня нібито є підстава достроково розпустити парламент.

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Текст допису Ольги Совгирі:

У зв'язку з активізацією окремих “політичних експертів”, які стверджують, що оскільки Верховна Рада не збиралась протягом 30 днів на пленарні засідання, її повноваження можуть бути припинені достроково, звертаю увагу на наявність тлумачення цього положення Конституції у Рішенні Конституційного Суду від 19. 05. 2004 р. № 11-рп/2004.

Так, словосполучення “пленарні засідання не можуть розпочатися”, що вживається в частині другій статті 90, пункті 8 частини першої статті 106 Конституції України, згідно із цим Рішенням, треба розуміти так, що пленарні засідання Верховної Ради України не можуть розпочатися через недодержання порядку роботи Верховної Ради України, встановленого Конституцією України і Регламентом Верховної Ради України, що унеможливлює здійснення парламентом конституційних повноважень єдиного органу законодавчої влади в Україні (пункт 2 резолютивної частини).

Зміна ж календарного плану роботу ВРУ відбулася із додержанням встановленого порядку роботи парламенту, у встановлений Конституцією України і Регламентом ВРУ спосіб через ухвалення відповідної постанови Верховної Ради від 16.12.2021 р. № 1972-IX.

Таким чином, підстави для дострокового припинення повноважень парламенту відсутні.