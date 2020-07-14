В Верховной Раде должны рассмотреть законопроект о дополнительных основаниях для увольнения главы НАБУ. Однако его отправили на доработку. Нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова рассказала, что сделали это, ведь понимали, что депутаты документ не поддержат. Более того, агитировали не голосовать за него даже "слуги народа".

Такую информацию Устинова озвучила в эфире программы "Есть вопрос" на 24 канале. Она отметила, что агитировали не голосовать за законопроект не только "слуги народа".

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Устинова подтвердила, что законопроект не вынесли в сессионный зал, ведь большинство нардепов отказались голосовать.

"Многие люди в сессионном зале, в том числе и из фракции "Слуга народа" ходили и агитировали не голосовать за этот законопроект. Все понимали, что это, фактически, разборки Коломойского против директора НАБУ, которые закончатся тем, что поставят своего ставленника, который будет играть на одной стороне", – сказала Устинова.

Законопроект вернули обратно в комитет, его не рассматривали в Раде. По словам нардепа, так решили сами авторы, ведь понимали, что голосов будет очень мало. "Когда они поняли, что у них не хватает голосов – единственным выходом, чтобы сохранить этот законопроект, был отзыв его обратно в комитет", – сказала Устинова.

Устинова уверена, что на этой сессии законопроект уже выносить на рассмотрение точно не будут. Это может произойти осенью.

Этот законопроект не отклонил, не убили. Его вернули обратно в комитет для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем при необходимости поставить законопроект на голосование,

– пояснила Устинова.