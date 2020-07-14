У Верховній Раді мали розглянути законопроєкт про додаткові підстави для звільнення голови НАБУ. Однак його відправили на доопрацювання. Нардепка від фракції "Голос" Олександра Устінова розповіла, що зробили це, адже розуміли, що депутати документ не підтримають. Ба більше, агітували не голосувати за нього навіть "слуги народу".

Таку інформацію Устінова озвучила в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі. Вона зазначила, що агітували не голосувати за законопроєкт не лише "слуги народу".

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Устінова ствердила, що законопроєкт не винесли до сесійної зали, адже більшість нардепів відмовились голосувати.

"Багато людей в сесійній залі, зокрема й з фракції "Слуга народу" ходили й агітували не голосувати за цей законопроєкт. Всі розуміли, що це, фактично, розбірки Коломойського проти директора НАБУ, які закінчаться лише тим, що поставлять свого ставленика, який гратиме на одній стороні, – сказала Устінова.

Законопроєкт повернули назад у комітет, його не розглядали у Раді. За словами нардепки, так вирішили самі автори, адже розуміли, що голосів буде дуже мало. "Коли вони зрозуміли, що в них не вистачає голосів – єдиним виходом, щоб зберегти цей законопроєкт, є відкликання його назад до комітету", – сказала Устінова.

Устінова впевнена, що цієї сесії законопроєкт вже не виноситимуть на розгляд точно. Це може статися восени.

Цей законопроєкт не відхилили, не вбили. Його повернули назад у комітет для того, щоб мати можливість надалі за необхідності поставити законопроєкт на голосування,

– пояснила Устінова.