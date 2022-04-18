Народный депутат Алексей Ковалев, ранее отличившийся приобретением "4 канала" "на родителей" и его последующим дарованием, попал в очередной скандал. Он решил вернуться в Голую Пристань, которая находится под оккупацией.

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Приостановление членства во фракции

Депутаты фракции "Слуга народа" начали собирать подписи для приостановки членства Ковалева. Причиной стали нахождение на оккупированной территории и невыполнение возложенных на него обязанностей народного депутата.

Также Ковалева уже исключили из всех фракционных чатов. Депутаты убеждены, что он не имел права ехать на оккупированную территорию и должен был работать в Верховной Раде.

Сам Ковалев рассказал, что россияне приходили к нему с обыском, но ничего не нашли. Кроме того, он уверяет, что не сотрудничает с оккупантами и готов объяснять свои решения правоохранительным органам.

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