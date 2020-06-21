Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук выразила убеждение, что Верховная Рада не поддержала новую программу действий правительства Дениса Шмыгаля из-за нехватки коммуникации. В то же время она отметила, что корень этой проблемы прежде всего в пандемии коронавируса.

Свое мнение относительно того, почему Рада не поддержала программу действий правительства, Ирина Верещук выразила в комментарии "Радио Свобода".

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Я понимаю господина Шмыгаля. Был карантин, совпало все, мы не встречались так часто, как бы этого хотелось. Видимо, депутаты чувствовали какую-то определенную недокомуникацию,

– заявила народная избранница.

Она подчеркнула, что депутатов не так сильно привлекали к антикризисному штабу. Это в свою очередь и отметилось на проблеме недокомуникации.

Кроме того, парламентарка заверила, что провал голосования по новой программе действий правительства для нее стал неожиданностью. Мол, перед голосованием Владимир Зеленский убеждал депутатов поддержать постановление.

"Я немного удивилась. Перед голосованием у нас была скайп-встреча с президентом. Он изложил свои аргументы. Они были для меня достаточными. Он действительно сказал, что мы голосуем эту программу не ради иммунитета", – отметила Ирина Верещук.

Резюмируя, она заверила, что правительство не искало для себя продолжение действия иммунитета. Даже пример Алексея Гончарука доказывает, что иммунитет не является гарантией того, что правительство не может уйти в отставку.

Новая программа действий правительства и провал голосования: коротко